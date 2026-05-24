Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya’da düzenlenen AeQuilibrim Cup Turnuvası’nda sahaya çıkıyor. Türkiye-Sırbistan maçı öncesinde voleybolseverler karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme detaylarını araştırmaya başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. Cenova’da düzenlenen AeQuilibrim Cup organizasyonunda Polonya ve İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, turnuvadaki son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde “Türkiye-Sırbistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir?” sorusu gündemde yer aldı.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

AeQuilibrim Cup Turnuvası kapsamında oynanacak Türkiye-Sırbistan karşılaşması Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle Filenin Sultanları’nın hazırlık maçları ulusal televizyon kanallarında canlı yayınlanmayacak. Ancak organizasyondaki mücadeleler İtalya’da Rai Sport, Sky Sport Arena üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Sırbistan mücadelesi, Rai Sport, Sky Sport Arena kanallarının dijital platformları üzerinden takip edilebilecek. Türkiye’de resmi yayıncı olmaması nedeniyle karşılaşmanın canlı skor bilgileri ve maç içi gelişmeleri Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi hesapları ile spor platformları üzerinden anlık olarak paylaşılacak. Sosyal medya üzerinden maç görüntüleri ve önemli anların kısa kesitlerinin de paylaşılması bekleniyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Sırbistan arasında oynanacak AeQuilibrim Cup karşılaşması 24 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. İtalya’nın Cenova kentindeki Pala Sport Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 18.00’de başlayacak.

Turnuva kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Polonya ile karşılaşırken, ikinci maçta ev sahibi İtalya’ya karşı sahaya çıktı. Türkiye, hazırlık organizasyonundaki son sınavını ise güçlü rakibi Sırbistan karşısında verecek.

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Merve İzbilir

