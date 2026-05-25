CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyetle görüştü. Özel'in odasının girişindeki tabelada yer alan "CHP Genel Başkanı" unvanının, "CHP Grup Başkanı" olarak değiştirildiği görüldü.

DEM Parti heyeti, CHP grubunu ziyaret etti. Heyette DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan ve Batman milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki yer aldı.

DEM Parti, Özgür Özel’i ziyaret etti! Odasında ‘tabela’ değişimi dikkat çekti

UNVANI DEĞİŞTİRİLDİ

CHP grup Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Özel'in odasının girişindeki tabelada yer alan "CHP Genel Başkanı" unvanının, "CHP Grup Başkanı" olarak değiştirildiği görüldü.

DEM Parti, Özgür Özel’i ziyaret etti! Odasında ‘tabela’ değişimi dikkat çekti

Özel, DEM Parti heyetinin yaptığı bu ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Özel, ziyaretten dolayı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

DEM Parti, Özgür Özel’i ziyaret etti! Odasında ‘tabela’ değişimi dikkat çekti

DEM PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Meclis'teki "CHP Genel Başkan ile Grup Yönetim Kurulu" odalarının partisinin genel merkezi olarak işlev gördüğünü belirten Özel, dün akşam milletvekilleri ile bir araya geldiklerini, ilk "grup toplantılarını" yaptıklarını ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, CHP Genel Merkezi'ndeki arbedeye ilişkin “DEM Parti olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. CHP'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası