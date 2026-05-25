Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Yıldırım, 20 Haziran'a kadar 2'si golcü olmak üzere 5-6 transfer yapacaklarını açıkladı.

Kapalı Çarşı esnafıyla buluşan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kendisi ve ekibinin yürüttüğü transfer çalışmaları hakkında konuştu. Yıldırım, "İsimleri belli" diyerek, ilk etapta 2 santrfor takviyesi yapacaklarını duyurdu.

"SANTRFORLARI SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLARIZ"

Sarı-lacivertli kulüpte 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım, "Eski sporcuların yer aldığı 'Futbol aklı' diye bir kurul oluşturduk. Yine bana bir rapor yazmışlar, akşam eve gittim okudum. 2 tane santrfor alacağız. 2 santrforun da isimleri belli. Kendileriyle ve kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Uğraşıyoruz yani. Hatta yurt dışına gidiyorum. Yurt dışında oyuncuların menajerleri benimle buluşacaklar ve son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız" dedi.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, 6-7 Haziaran'da başkanlık koltuğunda oturmak için rakip oldu.

"5-6 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Ali Koç'a karşı 2018 ve 20242te girdiği başkanlık yarışlarını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane başkanı, "Çok yıldız oyuncu getirdik. Bir şey yapmıyor tek başına, takım yapacağız. Nedir ihtiyaç? 2 tane golcü alacağız, bunu söylüyoruz. 2 tane golcü aldıktan sonra diğerlerini tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Ondan sonra içeriden gideceklere göre, gitmek isteyenler olur veya bizim göndermek istediklerimiz olursa... Bunları çözersek başka oyunculara bakabiliriz. İlk hedef 20 Haziran sezon başlangıcına kadar bütün bunları çözmek" ifadelerini kullnadı.

