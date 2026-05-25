Kurban Bayramı arefesine kısa bir süre kala ibadetle ilgili sorular gündeme geldi. Mübarek arefe gününü dua ve ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, “Arefe günü nasıl geçirilmeli?” ve “Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı?” sorularına cevap arıyor.

İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Arefe günü, Kurban Bayramı’ndan önceki gün olarak idrak edilir. Dini kaynaklarda yalnızca Zilhicce ayının 9. günü “Arefe” olarak kabul edilir. Müslümanlar için dua, ibadet, tövbe ve manevi arınma günü olarak görülen Arefe’de yapılan ibadetlerin fazileti oldukça büyüktür. 2026 Kurban Bayramı arefesine kısa bir süre kala ibadet soruları gündeme geldi. Bu mübarek günü ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar, arefe günü yapılması gerekenleri araştırıyor. Peki, Arefe günü nasıl geçirilmeli? Arefe günü ibadetleri neler?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELER?

Arefe günü, Allah’ın rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı müstesna günlerden biri olarak kabul edilir. Bu özel günü ibadetle geçirmek tavsiye edilir. Özellikle oruç tutmak, dua etmek, zikir çekmek, Kur’an okumak ve insanlara iyilik yapmak Arefe gününün önemli ibadetleri arasında yer alır.

Hadis-i şeriflerde, Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağı bildirilmiştir. Ayrıca Arefe gününde yapılan duaların daha faziletli olduğu belirtilir. Bu nedenle Müslümanlar bugünü bol bol dua ve istiğfar ederek değerlendirmeye çalışır.

Arefe günü yapılması tavsiye edilen ibadetlerden biri de teşrik tekbirleridir. Arefe sabah namazından başlayarak Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların ardından teşrik tekbiri getirilir.

AREFE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

(Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

(Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gafilin]

(Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh]

(Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim]

(Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

(Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [Seadet-i Ebediyye]

İbadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir. İlmihal okumakla en uygun ilmi öğrenmiş oluruz.

Bugünü fırsat bilip dua etmeli! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır.) [Beyheki]

Arefe gününü ibadetle, zikirle, tefekkürle geçirmeli, insanlara iyilik etmeye çalışmalı! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.) [Deylemi] (Hürmet etmek, günah işlememekle olur.)

(Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]

