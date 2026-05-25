Tebligat şovu kurgu çıktı! Özgür Özel’li videoda yeni iddia
CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye geriliminde Manisa Milletvekili Özgür Özel'in tebligatı yırttığı anlarla ilgili yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Özel'in videonun aksine tebligatı incelediği görülüyor.
CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerilimi, bir milletvekilinin tebligatı yırtma anına ilişkin görüntülerin ardından kurgu olabileceği şüphesiyle yeni fotoğrafların ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.
- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerilimi yaşandı.
- Polis ekipleri binaya girerek tebligatı CHP Genel Merkezi'nin 12. katında bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ulaştırdı.
- Daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerde Özel'in tebligatı okumadan yırttığı görülmüştü.
- Son paylaşılan yeni fotoğrafta Özel ve Ali Mahir Başarır'ın tebligatı detaylı şekilde incelediği görülüyor.
- Bu durum, söz konusu görüntülerin kurgu olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye gerilimine dair yeni görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Tahliye kararını uygulamak isteyen polis ekiplerinin binaya girdiği, görevlilerin ise tebligatı CHP Genel Merkezi’nin 12. katında bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel’e ulaştırdığı anlar daha önce kamuoyuna yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Özel’in tebligatı okumadan yırttığı görülmüştü.
Son olarak paylaşılan yeni fotoğrafın ardından, söz konusu görüntülerin kurgu olabileceği ortaya çıktı. Yeni fotoğrafta Özel ve Ali Mahir Başarır'ın tebligatı detaylı şekilde incelediği görülüyor.
