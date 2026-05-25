Altın fiyatlarında son dakika! 25 Mayıs gram altın fiyatı 6.710 TL ve ons fiyatı 4.563 dolardan güne başlıyor. ABD-İran arasında bir anlaşmanın yakın olduğuna dair gelişmeler petrolü düşürdü, altına destek oldu. Buna karşılık FED’den “şahin” seslerin yükselmesi sarı metali frenliyor. Stratejist Selçuk Gönençler, onsta güvenli bir yükseliş trendinin başladığını söyleyebilmek için 4.950 dolardaki düşen trendin aşılması gerektiğini savundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da artan iyimserlik, hafta başında altın fiyatlarına da destek oluyor. Geçen hafta 4.509 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya yükselişle başladı. İlk işlemlerde ons fiyatında 4.580 dolara kadar ivmelenme yaşanırken, TSİ 06:00 itibarıyla sarı metal 4.563 dolardan fiyatlandı. Ons fiyatında %1’in üzerinde yükseliş öne çıkıyor.

25 MAYIS 2026 GRAM ALTIN

Onstaki haraketlilik gram fiyatında da etkisini gösteriyor. 25 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.710 TL’den güne başlıyor. Cuma gününü 6.630 TL’den tamamlayan gram altın, bugünkü ilk işlemlerde 6.728 TL’yi test ederek son 1 haftanın zirvesini de yokladı. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.768 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.032 TL’den gerçekleşti.

ABD-İRAN İYİMSERLİĞİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren bir anlaşmanın yakın olduğuna dair gelişmeler, petrol fiyatlarını 1 ay sonra 100 doların gerisine çekti. Böylece küresel ekonomide yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri bir miktar hafifledi. Dolar endeksi %-0,35 güç kaybederken, altın yukarı yöneldi.

ODAK NOKTASI FED

Bu gelişmelere karşılık FED’den gelen son sinyallerin, altın fiyatlarında daha fazla yükselişin önüne geçtiği ifade ediliyor. Son olarak ABD Merkez Bankasının etkili üyelerinden Christopher Waller, FED’in politika metninden " gevşeme eğilimini" çıkarması gerektiğini ve artan enflasyon sebebiyle daha fazla faiz indirimi hakkında konuşmanın "çılgınlık" olduğunu bildirdi.

ALTINDA TEPKİLER ZAYIF

Analistler, son FED tutanaklarında “faiz artırma” ihtimalinin güçlendiğinin de görüldüğünü ve bunun altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor. Onsta ocak ayında 5.600 dolar zirvesinin ardından bütün yukarı yönlü denemelerin, önceki tepenin altında kaldığına dikkat çeken analistler “Faiz indirimi yerine artışın konuşulmaya başlanması altın için olumsuz” diye konuşuyor.

ONS VE FED TAHMİNLERİ

Piyasalarda aralık ayında faiz artışı beklentisi öne çıkarken, Waller’ın açıklamalarının arından FED’in eylül ve ekimdeki toplantılarında da “faiz artışına gidebileceği” ihtimali destek bulmaya başladı. Stratejist Selçuk Gönençler de, ons altında kalıcı ve güvenli yükseliş trendinin başladığını söyleyebilmek için 4.950 dolar seviyesindeki düşen trend direncinin aşılması gerektiği görüşünü savundu.

