Galatasaray formasıyla sergilediği performans ve takımının 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasındaki başrolüyle Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam eden Victor Osimhen için İngiltere'den yeni bir transfer çağrısı geldi. Newcastle United'ın efsane isimlerinden Chris Waddle, kulüp yönetimine seslenerek 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün kadroya katılması gerektiğini ifade etti.

ISAK'IN BOŞLUĞU İÇİN HEDEF OSIMHEN

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alexander Isak'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından hücum hattında oluşan boşluğun henüz istenilen seviyede doldurulamadığını savunan Chris Waddle, yönetimin Osimhen transferi için rakiplerinden önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Nijeryalı golcünün Premier Lig dinamikleri için "biçilmiş kaftan" olduğunu vurgulayan eski futbolcu, transferde elin çabuk tutulması gerektiğinin altını çizdi.

"SEVİYESİ TÜRKİYE'NİN ÇOK ÜZERİNDE"

Punchng platformunda konuyla ilgili bir makale kaleme alan Waddle, 27 yaşındaki yıldız isme olan hayranlığını detaylı bir şekilde anlattı. Osimhen'in çalışma ahlakına dikkat çeken Waddle, şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'in tarzını çok beğeniyorum. Bu sezon onu Türkiye'de beş altı kez izleme fırsatım oldu ve çalışma ahlakına kelimenin tam anlamıyla hayran kaldım. Kazanmayı çok isteyen, sahada adım atmadık yer bırakmayan ve mücadeleden asla kaçınmayan bir oyuncu. Açıkçası Türkiye'ye gitmesi beni çok şaşırtmıştı. Orada el üstünde tutulduğunu biliyorum ama bence seviyesi kesinlikle Türkiye Ligi'nin çok üzerinde."

"PREMIER LİG'DEKİ HER TAKIMA SEVİYE ATLATIR"

Nijeryalı santrforun Ada futboluna transfer olması halinde büyük bir etki yaratacağını belirten İngiliz efsane, oyuncunun fiziksel ve teknik özelliklerine övgüde bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Premier Lig'deki her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Bugün piyasaya çıksa Newcastle dışında en az beş dev kulüp daha onun için sıraya girer. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş arası olduğu düşünülürse, Premier Lig'de zirve yıllarını yaşamak için önünde harika bir zaman var."

GALATASARAY CEPHESİ SATIŞ KONUSUNDA NET

Avrupa basınında ve futbol kamuoyunda 27 yaşındaki dünya yıldızı için transfer iddiaları artarken, Galatasaray yönetiminin tavrı netliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde oyuncunun geleceğine dair yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koymuştu.

Şampiyon kadronun iskeletini koruma hedefinde olduklarını işaret eden Özbek, yıldız golcüyle ilgili olarak, "Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..." ifadelerini kullanarak Nijeryalı golcünün takımda kalacağı yönündeki kararlılıklarını açık bir şekilde dile getirmişti.

