2016 yılındaki darbe girişimi sırasında kadınlar da sokağa çıkıp FETÖ’cülerin karşısına dikildi. Kimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kimi de silah arkadaşlarıyla birlikte Özel Harekât Başkanlığında canlarını vatan için feda etti.

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında büyük cesaret örneği sergileyen asker, polis, sivil 11 kadın isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı.

Darbe girişimindeki saldırıların yoğunlaştığı yerlerden Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Başkanlığına yapılan saldırıda polisler Zeynep Sağır, Seher Yaşar, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, Genelkurmay Başkanlığı önünde Yıldız Gürsoy, İstanbul’da en yoğun çatışmaların yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler’de ise Türkan Türkmen Tekin şehit düştü.

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​Ayşe Aykaç, ev hanımı olan ve 44 yaşındaydı. Geride dört çocuk bıraktı. Türkan Türkmen Tekin, tankın altında kaldı, hastanede şehit düştü. Sevgi Yeşilyurt açılan ateş sonucu şehit düştü, iki çocuk annesiydi.

Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit, liseden iki arkadaştı, hayalleri polis olmaktı. Hayallerini başardılar, polis oldu, o hain gecede birlikte şehit düştüler.

Gülşah Güler, Özel Harekât komiser yardımcısı olarak görev yapıyordu. Sevda Güngör, Gölbaşı’nda şehit olduğunda henüz 11 aylık bir polisti. Seher Yaşar da, Gölbaşı’nda darbecilerin kurşunlarına hedef oldu.

Zeynep Sağır da, tıpkı Sevda ve Seher meslektaşları gibi Gölbaşı’nda hayatını kaybetti. Demet Sezen izinli olmasına rağmen arkadaşlarına desteğe gitti ve Gölbaşı’nda şehit oldu. Yıldız Gürsoy 42 yaşındaydı ve Genelkurmay önünde bombalar sonucu şehit düştü.



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