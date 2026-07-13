CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il örgütlerindeki değişim sürecini ay sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Bugüne kadar 43 il başkanını değiştiren Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 20 ilde daha revizyona gitmesi ve olağan kurultaya yenilenen teşkilat yapısıyla hazırlanması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yol haritası kapsamında parti örgütlerinde başlattığı yapılanma süreci, yeni bir aşamaya giriyor.

İl örgütlerinde kapsamlı bir değişim gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, ay sonuna kadar teşkilatlardaki revizyonu tamamlayacak. Bugüne kadar 43 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu’nun, kendisini destekleyen il başkanları dışında kalan yaklaşık 20 ilde daha değişime gitmesi bekleniyor.

CHP'de 'arınma' işlemi tamamlanıyor: 20 ilde daha değişim bekleniyor

Böylece parti teşkilatlarındaki kontrolü tamamen eline alacak olan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay sürecini de yenilenmiş teşkilat yapısıyla yürütecek. Birkaç hafta içerisinde tüm görevden alma ve atamaları tamamlayacak olan Kılıçdaroğlu, sürecin ardından il başkanlarını Genel Merkez’e çağıracak.

CHP'de 'arınma' işlemi tamamlanıyor: 20 ilde daha değişim bekleniyor

Toplantının ana gündemi ise olağan kurultay takvimi olacak. Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun yeni örgüt modelini de uygulamaya koymak istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, yeni modelle birlikte parti örgütlerini belediye başkanlarının etkisinden arındırmayı, il ve ilçe teşkilatlarının karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesini amaçlıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası