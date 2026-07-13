Türk firmalar yılın ilk yarısında Çin, ABD, Japonya, Kanada, Avustralya gibi ülkelere ihracatı artırdı.

Türkiye’nin “Uzak Ülkeler Stratejisi” kapsamında, aralarında ABD, Çin, Japonya, Pakistan, Kanada, Hindistan ve Avusturalya gibi ülkelerin de olduğu 18 ülkeye yaptığı ihracat, bu yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 12,2 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi.

Kuzeyde dört yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, güneyde İsrail’in Filistin ve Lübnan’a saldırıları ve son olarak ABD/İsrail-İran Savaşı’nın dünya ekonomisine etkisi ve ticaret koridorları üzerinde oluşan negatif durum ile Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk, Türk ihracatçıları pazarlarını çeşitlendirmeye yönlendirdi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığının desteklediği ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ Türk ihracatçılar için önemli bir destek oldu ve bu ülkelere yapılan ihracat, rakamlara da yansıdı.

Alternatif pazar seçenekleri arttı: Uzak Ülkeler Stratejisi ihracatta büyüme getirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre aralarında ABD, Çin, Japonya, Pakistan, Hindistan, Kanada ve Avustralya gibi uzak ülkelerin de olduğu 18 ülkeye yapılan ihracat bu yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 12,2 artarak 14 milyar 345 milyon 805 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu ülkelere 12 milyar 781 milyon 737 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

GELİRDE ABD, ARTIŞTA NİJERYA

ABD, 6 milyar 971 milyon 280 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 18 ülkeye yapılan ihracatın yüzde 48’ini oluşturdu. ABD’yi 1 milyar 809 milyon 73 bin dolarla Çin, 641 milyon 689 bin dolarla Meksika, 640 milyon 244 bin dolarla Kanada, 580 milyon 426 bin dolarla Hindistan takip etti.

Alternatif pazar seçenekleri arttı: Uzak Ülkeler Stratejisi ihracatta büyüme getirdi

Yılın ilk yarısında ihracatın en fazla arttığı ülke yüzde 62,4 ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi yüzde 57,1 ile Endonezya, yüzde 36 ile Güney Afrika Cumhuriyeti, yüzde 32,7 ile Çin ve yüzde 17,6 ile Meksika izledi. ABD’ye yapılan ihracatta 725,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ilk sırada yer aldı. İkinci sırada elektrik elektronik, üçüncü sırada da otomotiv endüstrisi yer aldı.

Çin’e en fazla madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve tekstil ham maddeleri satıldı. Meksika’ya ise en çok mücevher sektörü ihracat yaptı. Afrika ülkelerinde gıdadan giyime, dayanıklı tüketim malzemesine kadar çok çeşitli kategoride ihracat yapıldı.

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