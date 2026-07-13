Otomotiv satış sonrası güçlü: İki yılda %8,2 büyüdü 7,5 milyar dolara ulaştı
OSS raporuna göre Türkiye'de hafif araç parkı 22,8 milyon adedi aşarken, otomotiv satış sonrası pazarının büyüklüğü ticari araçlarla birlikte 2025 itibarıyla 10,2 milyar dolara yükseldi.
- 2025 itibarıyla Türkiye'deki toplam hafif araç parkı 22 milyon 826 bin 24 adede ulaşmıştır.
- Aynı dönemde satış sonrası pazarının hafif araçlar kapsamındaki geliri 7 milyar 567 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Orta ve ağır ticari araçlar eklendiğinde satış sonrası pazar geliri 10,2 milyar dolara ulaşmıştır.
- Satış sonrası gelir, 2023-2025 döneminde araç parkındaki büyümeden daha hızlı artış göstermiştir.
- 2023 yılında 6 milyar 466 milyon dolar olan satış sonrası gelir, 2025'te 7 milyar 567 milyon dolara yükselmiştir.
- Satış sonrası gelirde 2023-2025 döneminde yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 8,2 olmuştur.
ALİ ÇELİK- Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Türkiye otomotiv satış sonrası sektörüne ilişkin bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı stratejik analizlerden biri olan “2025 Yılı Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Pazarının Stratejik Analizi” raporunu yayımladı.
Rapora göre, Türkiye’de binek otomobil ve hafif ticari araçlardan oluşan toplam hafif araç parkı 2025 itibarıyla 22 milyon 826 bin 24 adede ulaştı.
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Aynı dönemde satış sonrası pazarının hafif araçlar kapsamındaki geliri ise 7 milyar 567 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Orta ve ağır ticari araçlar da eklendiğinde bu rakam 10,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece satış sonrası gelir, 2023-2025 döneminde araç parkındaki büyümeden daha hızlı artış gösterdi. 2023 yılında 6 milyar 466 milyon dolar seviyesinde olan satış sonrası gelir, 2025 yılında 7 milyar 567 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde satış sonrası gelirde yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 8,2 oldu.