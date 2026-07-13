OSD Başkanı Cengiz Eroldu, AB’nin Gümrük Birliği’ne rağmen Türkiye’yi dışlayan “Made in Europe” çıkışını Ankara ile koordineli takip ettiklerini belirterek “Biz Avrupa için tehdit değil, tamamlayıcı bir gücüz. Bu tasarı orta ve uzun vadede Avrupa’nın rekabetçiliğine zarar verir” dedi.

ALİ ÇELİK- Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan 2026 yılı ilk yarı sonuçlarına göre toplam üretim yüzde 6 gerilerken, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 12, otomobil ihracatı ise yüzde 27 azaldı. Öte yandan yılık ilk 6 ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 577 bin 583 adede ulaştı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 gerileyerek 440 bin 234 adetten kapandı.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili açıklamasında otomotiv sanayine ve pazara olan pozitif bakış açılarının devam ettiğine dikkat çeken OSD Başkanı Cengiz Eroldu “Biz yatırımlarına ara verme lüksü olmayan bir sanayiyiz. O yüzden bizim bakış açımız olumlu yönde. Hyundai Motor Türkiye’nin 715 milyon avroluk yatırımı ve ağustos ayında devreye alacağı IONIQ 3 üretimi, Tofaş’ın 256 milyon avroluk yatırımla üretim kapasitesini yarım milyona adede çıkarması, Oyak Renault’un 400 milyon avroluk yatırımı neticesinde Boreal ve Dacia Striker üretimini devreye alması bu güvenin en somut örnekleri. Sadece bu üç yatırımın toplamı 1,5 milyon avroyu buluyor” dedi.

Otomotivde 'Made in EU' çıkışına diplomasi atağı: Avrupa’nın Çin kalkanı Türkiye’yi tehdit ediyor

AVRUPA DA ZARAR GÖRÜR

Sektör olarak gündem itibariyle Avrupa Birliği’nin kendi sanayisini korumak için hazırladığı ve Türkiye’yi Gümrük Birliği’ne rağmen tehdit eden “Sanayi Hızlandırma Yasası” taslağına odaklandıklarına vurgu yapan Eroldu “Biz Avrupa için bir tehdit değil, tamamlayıcı bir gücüz. Bu tasarı kabul edilirse, orta ve uzun vadede asıl Avrupa’nın rekabetçiliği zarar görür” dedi.

Ankara’nın da konuyu yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Eroldu “Şimdilik taslak aşamasında olsa da Türkiye’nin üretim ve tedarik zincirini zayıflatabilecek nitelikte detaylar söz konusu. Düzenleme bir yandan Gümrük Birliği ülkelerini kapsarken diğer yandan araçların “Avrupa Birliği içinde üretilmiş olma” şartı ortaya kendi içinde bir çelişki koyuyor. Bu hâliyle Türkiye’nin sistem dışında kalma riski var” diye konuştu.

Otomotivde 'Made in EU' çıkışına diplomasi atağı: Avrupa’nın Çin kalkanı Türkiye’yi tehdit ediyor

ENTEGRASYONUMUZ GÜÇLÜ

Taslakta yer alan yüzde 70 Avrupa Birliği menşeli komponent şartının da Türk otomotiv sanayisi açısından kritik bir risk oluşturduğunu belirten Eroldu, Türkiye ile Avrupa arasındaki üretim ve ticaret ilişkisine dikkat çekerek “Otomotivde 30-40 yıllık güçlü bir entegrasyonumuz var. Türkiye, Avrupa için bir rakip değil, tamamlayıcı bir üretim üssü. Hafif ticari araçta ve otobüste Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biriyiz. Düzenlemenin arka planında AB’nin, Çin rekabetine karşı kendini koruma refleksi var. Bizim ticaretimiz de son derece dengeli ilerliyor. Bu yapının zarar görmesi yalnızca Türkiye için değil, Avrupa için de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve bakanlarımız, biz STK’lar, OSD, TAYSAD, TÜSİAD, OİB hep birlikte bu konuda yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

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