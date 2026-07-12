Hyundai ve Kia’dan yangın uyarısı: Araçlarınızı evden uzakta park edin
Hyundai ve Kia, ABD'de batarya hücrelerindeki muhtemel üretim hatası nedeniyle bazı elektrikli otomobillerini geri çağırma kararı aldı. Şirketler, araç sahiplerine onarım tamamlanana kadar otomobillerini bina ve kapalı garajlardan uzakta park etmelerini tavsiye ediyor. Kia ayrıca 463 bin adet Telluride modelini de ABD’de yangın riski nedeniyle geri çağırıyor.
- SK On tarafından üretilen batarya hücrelerindeki üretim kusuru, nadir durumlarda bataryada kısa devre ve yangın riskine yol açabilir.
- Bu nedenle, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6, EV9 modelleri için geri çağırma yapılıyor ve araç sahiplerine araçlarını yapılardan uzakta park etmeleri uyarısında bulunuluyor.
- Kia, ön elektrikli koltuk motoru aşırı ısınma riski nedeniyle ABD'de satılan yaklaşık 463 bin Kia Telluride modelini de geri çağırıyor.
- Etkilenen araçların batarya paketleri incelenecek, gerekli görülmesi halinde batarya modülleri veya batarya paketi ücretsiz olarak değiştirilecek.
- Her iki geri çağırma programı kapsamında da mevcut durumda herhangi bir yaralanma veya ciddi olay bildirilmediği açıklanmıştır.
Hyundai ve Kia, SK On tarafından üretilen yüksek voltajlı batarya hücrelerinde tespit edilen muhtemel bir üretim kusuru nedeniyle sınırlı sayıdaki elektrikli otomobil için geri çağırma programı başlattı. Yetkililer, söz konusu kusurun nadir durumlarda bataryada kısa devreye ve yangın riskine yol açabileceğini belirtiyor.
“ARAÇLARI EV VE GARAJLARDAN UZAK TUTUN”
Geri çağırmadan etkilenen araç sayısının oldukça düşük olduğu belirtilirken, Hyundai ve Kia'nın ABD'de toplam 14 elektrikli otomobil sahibine araçlarını evlerden, garajlardan ve diğer yapılardan uzakta park etmeleri yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi.
İncelemelere göre sorun, SK On tarafından üretilen bazı batarya hücrelerinde meydana gelebilecek iç hasardan kaynaklanıyor. Bu durum zamanla bataryada termal kaçak oluşmasına ve çok düşük bir ihtimal de olsa yangın riskinin artmasına neden olabiliyor.
ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK
Üreticiler, geri çağırma kapsamında etkilenen araçların batarya paketlerini inceleyecek ve gerekli görülmesi halinde batarya modülleri veya batarya paketi ücretsiz olarak değiştirilecek. Tüm işlemler yetkili servislerde herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek.
Geri çağırmadan Hyundai 2023 ve 2024 model yıllarına ait altı Ioniq 5 modeli ile, Kia’nın 2022-2024 yılları arasında üretilen yedi EV6 ve 2024 model bir EV9’u etkileniyor.
Hyundai ve Kia, söz konusu geri çağırmanın yalnızca belirli üretim tarihleri arasında üretilen sınırlı sayıdaki araçları kapsadığını vurgularken, mevcut durumda herhangi bir yaralanma veya ciddi olay bildirilmediğini açıkladı. Buna rağmen önleyici tedbir kapsamında araç sahiplerinin onarım tamamlanıncaya kadar güvenlik tavsiyelerine uymaları isteniyor.
KİA 463 BİN SUV’U DA ÇAĞIRIYOR
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) verilerine göre Kia yangın riski nedeniyle ABD’de satılan 2020-2024 model yılları arasında üretilen yaklaşık 463 bin Kia Telluride modelini geri çağırıyor.
Bu modellerde geri çağırma sebebi ise ön elektrikli koltuk motorunun sıkışmış bir koltuk kaydırma düğmesi veya önceki bir geri çağırma sırasında yapılan hatalı bir onarım nedeniyle aşırı ısınabileceği ve bunun da sürüş veya park halinde yangına yol açabilme ihtimali olduğu belirtiyor.
Yine araç sahiplerine araçlarını kapalı garaj yada evlerin yakınları yerine geri çağırma gerçekleşene kadar açık alanlara park etmeleri tavsiye ediliyor.