Hyundai ve Kia, ABD'de batarya hücrelerindeki muhtemel üretim hatası nedeniyle bazı elektrikli otomobillerini geri çağırma kararı aldı. Şirketler, araç sahiplerine onarım tamamlanana kadar otomobillerini bina ve kapalı garajlardan uzakta park etmelerini tavsiye ediyor. Kia ayrıca 463 bin adet Telluride modelini de ABD’de yangın riski nedeniyle geri çağırıyor.

Hyundai ve Kia, SK On tarafından üretilen yüksek voltajlı batarya hücrelerinde tespit edilen muhtemel bir üretim kusuru nedeniyle sınırlı sayıdaki elektrikli otomobil için geri çağırma programı başlattı. Yetkililer, söz konusu kusurun nadir durumlarda bataryada kısa devreye ve yangın riskine yol açabileceğini belirtiyor.

“ARAÇLARI EV VE GARAJLARDAN UZAK TUTUN”

Geri çağırmadan etkilenen araç sayısının oldukça düşük olduğu belirtilirken, Hyundai ve Kia'nın ABD'de toplam 14 elektrikli otomobil sahibine araçlarını evlerden, garajlardan ve diğer yapılardan uzakta park etmeleri yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi.

İncelemelere göre sorun, SK On tarafından üretilen bazı batarya hücrelerinde meydana gelebilecek iç hasardan kaynaklanıyor. Bu durum zamanla bataryada termal kaçak oluşmasına ve çok düşük bir ihtimal de olsa yangın riskinin artmasına neden olabiliyor.

2024 model Hyundai Ioniq 5

ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Üreticiler, geri çağırma kapsamında etkilenen araçların batarya paketlerini inceleyecek ve gerekli görülmesi halinde batarya modülleri veya batarya paketi ücretsiz olarak değiştirilecek. Tüm işlemler yetkili servislerde herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek.

2024 model Kia EV6

Geri çağırmadan Hyundai 2023 ve 2024 model yıllarına ait altı Ioniq 5 modeli ile, Kia’nın 2022-2024 yılları arasında üretilen yedi EV6 ve 2024 model bir EV9’u etkileniyor.

2024 model Kia EV9

Hyundai ve Kia, söz konusu geri çağırmanın yalnızca belirli üretim tarihleri arasında üretilen sınırlı sayıdaki araçları kapsadığını vurgularken, mevcut durumda herhangi bir yaralanma veya ciddi olay bildirilmediğini açıkladı. Buna rağmen önleyici tedbir kapsamında araç sahiplerinin onarım tamamlanıncaya kadar güvenlik tavsiyelerine uymaları isteniyor.

KİA 463 BİN SUV’U DA ÇAĞIRIYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) verilerine göre Kia yangın riski nedeniyle ABD’de satılan 2020-2024 model yılları arasında üretilen yaklaşık 463 bin Kia Telluride modelini geri çağırıyor.

Bu modellerde geri çağırma sebebi ise ön elektrikli koltuk motorunun sıkışmış bir koltuk kaydırma düğmesi veya önceki bir geri çağırma sırasında yapılan hatalı bir onarım nedeniyle aşırı ısınabileceği ve bunun da sürüş veya park halinde yangına yol açabilme ihtimali olduğu belirtiyor.

Yine araç sahiplerine araçlarını kapalı garaj yada evlerin yakınları yerine geri çağırma gerçekleşene kadar açık alanlara park etmeleri tavsiye ediliyor.

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