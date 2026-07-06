SİNEM GÖNEN
Hyundai Temmuz fiyatlarını güncelledi: Zam yok indirim oranları değişti
Hyundai, 1 Temmuz itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre marka Temmuz ayında modellerine zam yapmadı. Bazı modellerde ise 665.000 TL’ye varan indirim kampanyaları devam ediyor. İşte model model Hyundai Temmuz 2026 fiyatları…
Özetle DinleHyundai Temmuz fiyatlarını güncelledi: Zam yok ind...
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T-Otomobil 3 dk önce
Hyundai, Temmuz ayı fiyat listesini güncelleyerek bazı modellerinde indirim oranlarında değişiklik yaptı.
- Hyundai i20'nin Haziran ayındaki fiyatı 1.470.000 TL iken Temmuz ayında da aynı kaldı.
- Elektrikli Ioniq 5'in giriş versiyonunda 665 bin TL'lik indirim uygulanıyor.
- Ioniq 6 modelinde 110 bin TL'lik indirim mevcut.
- 2026 model Tucson'da 214 bin TL, Bayon'da 200 bin TL, i20'de ise 183 bin TL'ye varan indirim fırsatları sunuluyor.
- INSTER modelinde 100.000 TL indirim yapıldı.
- Kona, Kona Elektrik, Tucson, INSTER ve Ioniq 6 modellerinin 2025 model yılı versiyonları hala satışta.
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Güney Koreli marka Hyundai, Temmuz ayı fiyat listesini güncelledi. Marka modellerinin fiyatını sabit tutarken modellerdeki uyguladığı indirim oranlarında değişikliğe gitti.
Peki Temmuz ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kazar zam yapıldı? İşte Temmuz 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…
|MODEL
|HAZİRAN FİYATI
|TEMMUZ FİYATI
|FARK
|i20
|1.470.000 TL
|1.470.000 TL
|-
|i30
|1.944.000 TL
|1.944.000 TL
|-
|Bayon
|1.560.000 TL
|1.560.000 TL
|-
|Kona
|2.340.000 TL
|2.340.000 TL
|-
|Tucson
|2.299.000 TL
|2.299.000 TL
|-
|SANTA FE Hibrit
|5.590.000 TL
|5.590.000 TL
|-
|IONIQ 5
|2.484.602 TL
|2.484.602 TL
|-
|IONIQ 6
|2.374.000 TL
|2.374.000 TL
|-
|IONIQ 9
|5.810.000 TL
|5.810.000 TL
|-
|INSTER
|1.550.000 TL
|1.450.000 TL
|-100.000 TL
Modellerden Kona, Kona Elektrik, Tucson, INSTER ve Ioniq 6 modellerinin 2025 model yılı versiyonları hala satışta.
ELEKTRİKLİ IONİQ 5’TE 665 BİN TL’LİK İNDİRİM
Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 5’in giriş versiyonunda 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor. Ioniq 6’da ise 110 bin TL’lik indirim var.
2026 model Tucson’da 214 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 183 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.
HYUNDAİ İ20 TEMMUZ 2026 FİYATLARI
|i20 Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1,0 T-GDI 90PS 6MT Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.487.000
|1.470.000
|17.000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1.639.000
|1.639.000
|0
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1.816.000
|1.676.000
|140.000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|1.978.000
|1.795.304
|182.696
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style GSR II-C
|2026
|Benzin
|DCT
|1.831.000
|1.691.000
|140.000
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite GSR II-C
|2026
|Benzin
|DCT
|1.993.000
|1.809.887
|183.113
HYUNDAİ İ30 TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|1.944.000
|1.944.000
|1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.250.000
|2.250.000
HYUNDAİ BAYON TEMMUZ 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.587.000
|1.560.000
|27.000
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1.760.000
|1.670.000
|90.000
|1.0 T-GDI 90PS Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1.965.000
|1.760.666
|204.334
|1.0 T-GDI 90PS Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|2.103.000
|1.958.000
|145.000
|1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR II-C
|2026
|Benzin
|DCT
|1.980.000
|1.775.249
|204.751
|1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR II-C
|2026
|Benzin
|DCT
|2.115.000
|1.970.000
|145.000
HYUNDAİ KONA TEMMUZ 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2025
|Benzin
|DCT
|2.340.000
|2.340.000
|0
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.380.000
|2.380.000
|0
|99 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|2.375.000
|2.280.000
|95.000
HYUNDAİ TUCSON TEMMUZ FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort
|2025
|Benzin
|DCT
|2.351.000
|2.299.000
|52.000
|1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2025
|Dizel
|DCT
|3.682.000
|3.592.000
|90.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.576.248
|2.361.262
|214.986
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.771.000
|2.679.000
|92.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|3.378.000
|3.248.000
|130.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2026
|Benzin
|DCT
|3.715.000
|3.585.000
|130.000
INSTER TEMMUZ 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|71,1 kW Dynamic
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.550.000
|1.450.000
|100.000
|84,5 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.790.000
|1.690.000
|100.000
|84,5 kW Cross Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.840.000
|1.740.000
|100.000
IONIQ 5 TEMMUZ 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|125 kW Dynamic Visionroof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.150.000
|2.484.602
|665.398
|160 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.490.000
|3.490.000
|IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|6.205.000
|5.800.000
|405.000
IONIQ 6 TEMMUZ 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|111kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|2.484.000
|2.374.000
|110.000
IONIQ 9 TEMMUZ 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|160kW (218PS) RWD Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|5.810.000
|5.810.000
|226kW (307PS) AWD Calligraphy
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|6.960.000
|6.960.000
TUCSON HİBRİT TEMMUZ 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite
|2026
|Benzin
|Otomatik
|3.720.000
|3.720.000
SANTA FE HİBRİT TEMMUZ 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive
|2026
|Benzin
|Otomatik
|5.950.000
|5.950.000
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