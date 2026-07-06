Bursa’da bir genç kız, kendisi ile sohbet eden kadının saldırısına uğradı. Cüzdanında jilet çıkaran kadın, genç kızın boynunu kesti. Şah damarına 2 santimetre kala yaralanan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli kadın da gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayalıklarda oturan genç kız dehşeti yaşadı. Kayalıklarda oturan G.K.’nin yanına gelen N.B. isimli kadın genç kız ile bir süre sohbet etti. iddiaya göre daha sonra cüzdanından çıkardığı jiletle genç kızın boynunu kesti.

Bursa’da jiletli dehşet! Önce sohbet etti sonra boğazını kesti, genç kız 2 santimetrelik mesafe ile ölümden döndü

BİRİ JİLETLEDİ, BİRİ YUMRUKLADI

Korkunç saldırı sonrasında N.B. isimli kadının yanında erkek arkadaşı E.B. de boynu kesilen G.K’ye yumruk attı.

Bursa’da jiletli dehşet! Önce sohbet etti sonra boğazını kesti, genç kız 2 santimetrelik mesafe ile ölümden döndü

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da jiletli dehşet! Önce sohbet etti sonra boğazını kesti, genç kız 2 santimetrelik mesafe ile ölümden döndü

2 SANTİMETERE KALA YARALANDI

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen G.K.’nin şah damarına 1-2 santimetre mesafeden yara aldığı belirlendi. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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