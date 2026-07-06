36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Dünyanın birçok ülkesinden liderleri ağırlayacak başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otel de netleşti. Zirve kapsamında Trump'ın Ankara programı, gerçekleştireceği ikili görüşmeler ve güvenlik hazırlıkları kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, Donald Trump hangi otelde kalacak? İşte 36. NATO Zirvesi öncesi öne çıkan gelişmeler...

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz Salı günü Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından NATO Liderler Yemeği'ne katılması planlanıyor. Zirvenin ikinci gününde ise liderler oturumu ve aile fotoğrafı programında yer alacak. Ankara temasları kapsamında Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki, Trump hangi otelde kalacak?

Trump hangi otelde kalacak? 36. NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor

TRUMP HANGİ OTELDE KALACAK?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da JW Marriott Otel'de konaklayacağı bildirildi.

Zirve öncesinde otelin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı. Polis ekipleri çevrede bariyerler kurarken araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanıyor. Otel çevresinde çok sayıda güvenlik görevlisinin yanı sıra özel harekat ekipleri de görev yapıyor. Güvenlik uygulamalarının zirve boyunca aralıksız devam edeceği belirtiliyor.



Trump hangi otelde kalacak? 36. NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

Trump hangi otelde kalacak? 36. NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor

Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

Trump hangi otelde kalacak? 36. NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor

Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak.

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