ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, küresel çapta yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 4.800 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Şirket, kararın doğrudan yapay zekadan kaynaklanmadığını belirtirken, iş yapış şekillerinin hızla değiştiğine dikkat çekti.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, organizasyon yapısını yeniden şekillendirmek amacıyla küresel çapta iş gücünde küçülmeye gidiyor. Şirket, dünya genelindeki çalışanlarının yaklaşık yüzde 2,1'ine karşılık gelen 4.800 pozisyonun kaldırılacağını duyurdu.

Microsoft İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amy Coleman'ın çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda, şirketin değişen teknoloji ekosistemi ve müşteri beklentilerine daha hızlı uyum sağlayabilmek için kaynaklarını stratejik alanlara yönlendirdiği ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre yeniden yapılanmadan en fazla şirketin ticari operasyonları ile Xbox birimi etkilenecek. Bununla birlikte Microsoft, işten çıkarmaları en aza indirebilmek için farklı çözümler üzerinde çalıştığını da vurguladı. Son bir yıl içerisinde 4 binden fazla çalışanın farklı departmanlara geçirildiği, bunların 500'ünün ise yalnızca bu ay yeni görevlere yönlendirildiği belirtildi.

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"YAPAY ZEKA NEDENİYLE DEĞİL"

Şirket, işten çıkarmaların doğrudan yapay zekanın çalışanların yerini alması nedeniyle gerçekleştiği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Paylaşılan notta, kaldırılan pozisyonların yapay zekayla değiştirilmediği özellikle vurgulandı.

Bununla birlikte Microsoft, yapay zekanın iş süreçlerini önemli ölçüde dönüştürdüğünü ve birçok rutin görevin artık otomatik olarak gerçekleştirilebildiğini belirtti. Bu değişimin çalışanların yeni beceriler kazanmasını ve sürekli kendilerini geliştirmesini zorunlu hale getirdiği ifade edildi.

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YENİ DEĞİŞİKLİKLER GELEBİLİR

Microsoft yönetimi, mevcut adımın şirketin dönüşüm sürecinin yalnızca başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, önümüzdeki dönemde şirketin farklı iş kollarında da benzer organizasyonel değişikliklerin gündeme gelebileceği mesajı verildi. Bu nedenle yeniden yapılanma sürecinin ilerleyen aylarda da devam etmesi bekleniyor.

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