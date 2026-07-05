İmam Humeyni Musalla Camisi ve çevresini hıncahınç dolduran yüz binlerce kişi, "Sözümüz bir! İntikam! İntikam!" sloganlarıyla başkenti inletti. Yoğun kalabalık nedeniyle metro hatlarında cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar yaklaşık 7 milyon yolculuk gerçekleştirildi. Ancak tarihi merasime damga vuran en büyük ayrıntı, mart ayında babasının yerine geçtiği açıklanan yeni dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney'in törende yer almaması oldu.

ABD ve İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri, ikinci gününde başkent Tahran'da milyonların katılımıyla devam ediyor.

SAVAŞ SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Merasimde, eski dini lider Ali Hamaney ile birlikte aynı saldırıda hayatını kaybeden kızı, damadı, gelini ve henüz 14 aylık olan torunu Zehra Muhammedi Golpayegani dahil olmak üzere beş aile ferdinin tabutları yan yana musalla taşına konuldu. Cenaze namazında en dikkat çeken anlardan biri, Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysem ve Mesud Hamaney’in yan yana saf tutması oldu.

Savaşın başladığı günden bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkan üç kardeşten Mesud Hamaney'in, babası ve yeğeninin tabutları başında kefiyesiyle gözyaşlarını sildiği anlar kameralara yansıdı.