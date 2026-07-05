Hamaney cenazesinde kırmızı bayraklar neden çekildi? Mücteba Ve kardeşleri arasında akılalmaz iddia!
ABD ve İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri, ikinci gününde başkent Tahran'da milyonların katılımıyla devam ediyor.
İmam Humeyni Musalla Camisi ve çevresini hıncahınç dolduran yüz binlerce kişi, "Sözümüz bir! İntikam! İntikam!" sloganlarıyla başkenti inletti. Yoğun kalabalık nedeniyle metro hatlarında cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar yaklaşık 7 milyon yolculuk gerçekleştirildi. Ancak tarihi merasime damga vuran en büyük ayrıntı, mart ayında babasının yerine geçtiği açıklanan yeni dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney'in törende yer almaması oldu.
SAVAŞ SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Merasimde, eski dini lider Ali Hamaney ile birlikte aynı saldırıda hayatını kaybeden kızı, damadı, gelini ve henüz 14 aylık olan torunu Zehra Muhammedi Golpayegani dahil olmak üzere beş aile ferdinin tabutları yan yana musalla taşına konuldu. Cenaze namazında en dikkat çeken anlardan biri, Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysem ve Mesud Hamaney’in yan yana saf tutması oldu.
Savaşın başladığı günden bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkan üç kardeşten Mesud Hamaney'in, babası ve yeğeninin tabutları başında kefiyesiyle gözyaşlarını sildiği anlar kameralara yansıdı.
MÜCTEBA HAMANEY NEDEN KATILMADI: İKİ FARKLI İDDİA
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, babasının ve ailesinin bu tarihi uğurlama merasiminde bulunmaması uluslararası istihbarat ve medya kulislerini hareketlendirdi. Reuters, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı iddiasında, Mücteba Hamaney'in babasının öldürüldüğü 28 Şubat saldırısı sırasında aynı mekanda bulunduğunu, saldırıdan yaralı kurtulduğunu ve yüzünde kalıcı izler bırakan ağır yaralar aldığını öne sürdü.
New York Times gazetesi ise yeni liderin fiziksel bir yarası olmadığını, tamamen İsrail’in son dönemde kendisine yönelik tırmanan suikast tehditleri ve üst düzey güvenlik protokolleri nedeniyle sığınağından çıkmadığını yazdı.
MEYDANDAKİ KIRMIZI BAYRAKLARIN ŞİFRESİ
Musalla çevresini dolduran milyonların ellerinde yükselen kırmızı bayraklar ve üzerindeki yazılar, İran'ın önümüzdeki dönem askeri stratejisine dair mesaj olarak yorumlandı. Şii geleneğinde haksız yere dökülen kanı ve mutlaka alınacak intikamı simgeleyen kırmızı bayrakların üzerinde Arapça "Ya Lisârât el-Hüseyin" (Ey Hüseyin’in intikamını alacak olanlar) ve ilk kez bu törene uyarlanan "Ya Lisârât el-Hamaney" (Ey Hamaney’in intikamını alacak olanlar) ibareleri yer aldı. Tören alanında İran bayraklarının yanı sıra Lübnan Hizbullah'ını simgeleyen sarı bayraklar da sıklıkla taşındı.
BİR HAFTALIK CENAZE ROTASI BELLİ OLDU
İran yönetimi, tarihi liderleri için bir haftaya yayılan çok uluslu bir cenaze programı hazırladı. Tahran'daki halk törenlerinin ardından pazartesi günü milyonların katılımıyla merkez caddelerde dev bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Salı günü dini merkez olan Kum kentine nakledilecek olan tabutlar, çarşamba günü askeri uçakla Irak'a gönderilecek. Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenecek Şii matem törenlerinin ardından naaşlar yeniden İran'a getirilecek ve 9 Temmuz Perşembe günü Hamaney'in doğum yeri olan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nde nihai olarak toprağa verilecek.