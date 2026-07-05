Reuters'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre OPEC+, Ağustos ayından itibaren günlük petrol üretim kotasını 188 bin varil artırma konusunda prensipte uzlaştı. Resmi kararın çevrimiçi zirvede açıklanması beklenirken, üretim artışının Hürmüz Boğazı'ndaki normalleşme süreciyle birlikte küresel enerji arzını desteklemesi ve petrol fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmesi öngörülüyor.

OPEC+ bünyesindeki 7 ana üretici ülkenin, gelecek Ağustos ayından itibaren petrol üretim kotalarını günde 188 bin varil artırma kararı aldığı iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre çevrimiçi yapılacak resmi zirve öncesinde prensipte sağlanan uzlaşı, Orta Doğu'daki askeri gerilimin ardından tıkanan küresel enerji arzına derin bir nefes aldıracak.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILIYOR PETROL FİYATLARI ÇAKILIYOR

Alınan üretim artışı kararı, petrol sevkiyatının ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nın kademeli olarak yeniden ticari geçişlere açılmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri hamleleri nedeniyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak gibi dev üreticilerin sevkiyatları büyük darbe almış, ittifakın günlük üretimi şubat ayındaki 42,77 milyon varil seviyesinden mayıs ayında 33,13 milyon varile kadar gerilemişti. Yaşanan bu büyük arz kesintisine rağmen, Çin'in ithalatındaki düşüş ve küresel stratejik stokların devreye sokulmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, savaş dönemindeki 120 dolar üstü zirvelerden sert bir düşüşle savaş öncesi seviye olan 72 dolara kadar geriledi.

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İTTİFAK İÇİNDE BAE VE IRAK ÇATLAĞI

Üretim hedeflerinde artışa giden OPEC+, arka planda ciddi iç diplomatik krizlerle boğuşuyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ittifakın katı üretim kısıtlamalarından rahatsız olduğu ve kendi yüksek üretim kapasitesini serbestçe kullanmak istediği gerekçesiyle nisan ayı sonunda OPEC+’dan resmen ayrıldı. BAE'nin bu radikal ayrılık hamlesinin ardından ham petrol üretim gücünü artırmak isteyen Irak da ittifak yönetimine baskı kurarak kendisine tanınan üretim kotasının yükseltilmesini talep etmeye başladı.

EYLÜL AYINDA KESİNTİLER TAMAMEN TARİH OLUYOR

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman’dan oluşan 7 dev üretici, 2023 yılında yürürlüğe koyulan günlük 1,65 milyon varillik tarihi arz kesintisini aşamalı olarak piyasadan kaldırmaya devam ediyor. BAE'nin ayrılış matematiksel dengeleri değiştirse de bu 7 ülke, ağustos ayındaki yeni artışla birlikte eski kesinti hacminin 379 mil varillik kısmını piyasaya döndürmüş olacak. Enerji koridorlarından sızan bilgilere göre, OPEC+ ittifakı mevcut üretim artış hızını koruduğu takdirde geçmiş yıllardan kalan tüm üretim kısıtlamalarını eylül ayı sonu itibarıyla tamamen yürürlükten kaldıracak.

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