Çin'de altyapı projeleri ile bireysel mülkiyet hakları arasındaki gerilim, sıra dışı bir örnekle yeniden dünya gündemine taşındı. Jiangxi eyaletindeki Jinxi kentinde, kamulaştırma teklifini reddeden bir ailenin iki katlı evi, inşa edilen G206 otoyolunun tam ortasında tek başına kaldı. Şeritlerin arasında yükselen bu dikkat çekici yapı, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılırken, kamu yararı ile mülk sahiplerinin hakları arasındaki hassas dengeyi yeniden tartışmaya açtı.

220 BİN DOLARLIK TAZMİNATI REDDETTİ OTOYOL EVİN ETRAFINDAN GEÇTİ Huang Ping isimli mülk sahibi, projenin hayata geçirilmesi sürecinde kendisine sunulan 1,6 milyon yuanlık (yaklaşık 11,04 milyon TL) tazminat teklifini yetersiz bularak reddetti. Anlaşma sağlanamamasına rağmen otoyol inşaatı durdurulmadı. Mühendisler yolu evin etrafından dolaşacak şekilde yeniden tasarladı. Üstten bakıldığında asfalt şeritlerinin ortasında bir gözü andıran mülk, bu mimari yapısı nedeniyle kısa sürede "Jinxi’nin Gözü" lakabını aldı. Yetkililer, 11 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan Huang'ın dış dünyayla bağının kopmaması için otoyol kenarından eve özel bir bağlantı yolu açtı.

"ZAMANI GERİ ALABİLSEYDİM KABUL EDERDİM" Otoyol inşaatının tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan gürültülü çalışma ortamı, sürekli toz ve titreyen duvarlar evdeki yaşamı çekilmez hale getirdi. Hükümetin teklif ettiği parayı zamanında kabul etmediği için büyük bir pişmanlık duyduğunu dile getiren Huang Ping, "Zamanı geri alabilseydim, sundukları yıkım koşullarını kabul ederdim. Şimdi sanki büyük bir bahsi kaybetmişim gibi hissediyorum" dedi. Yoğun trafik, bitmek bilmeyen araç gürültüsü ve sürekli sarsıntılar nedeniyle aile, sergilediği kararlı direnişe rağmen mülkü sonunda terk etmek zorunda kaldı.



ÇİN’İN ÇIKARILAMAYAN "ÇİVİ EVLER" OLGUSU Çin literatüründe "dingzihu" yani "çivi ev" olarak adlandırılan bu yapılar, müteahhitler veya yerel yönetimlerle uzlaşamayan mülk sahiplerinin yıkıma direndiği binaları tanımlamak için kullanılıyor. Ülkede 2007 yılında yürürlüğe giren Mülkiyet Yasası özel mülkiyetin korunmasını güçlendirmeyi amaçlasa da, kolektif kırsal arazilerdeki düşük kamulaştırma standartları ile gerçek piyasa değeri arasındaki uçurum mülk sahiplerini direnişe itiyor.

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