Türkiye'nin ittifak içindeki aidiyetini tartışmaya açmak isteyen Kongre üyelerine cevap veren ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Türkiye'nin bağlılığını sorgulayanların Ankara'nın devasa savunma sanayisine ve NATO entegrasyonuna bakması gerektiğini söyledi.

Uluslararası güvenlik mimarisinin merkez üssü önümüzdeki günlerde Ankara oluyor.

Ankara Zirvesi, müttefik ülkelerin savunma bütçelerini artırma kararlılığının pratik sonuçlarını test edecek. İletişim Başkanı Duran, zirve kapsamında savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımların ve ittifakın caydırıcılık alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bir bakış açısıyla değerlendirileceğini açıkladı.

Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resmi bir resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacak. İttifakın ana karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi ise 8 Temmuz'da müttefik liderlerin katılımıyla toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında katılımcı liderlerle kritik ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Ayrıca, liderler arasındaki en kritik görüşmeler tamamen kapalı oturumlar şeklinde icra edilecek.

ABD'li diplomat NATO Zirvesi öncesi Kongre'yi uyardı! "Türkiye’yi sorgulayanlar savunma sanayisine baksın"

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Zirve öncesinde Ankara'da görev yapan NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, Türkiye'nin ittifak içindeki yeri doldurulamaz konumuna dair açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Türkiye'nin liderliğine minnettar olduklarını belirtirken, dost ve müttefik Türkiye'nin güvenliğine SAMP/T hava savunma sistemlerini konuşlandırarak aktif katkı sağlamaktan gurur duyduklarını aktardı. Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise çarpıcı bir askeri gerçeği hatırlatarak, "Türkiye, içinde bulunduğu istikrarsız bölgede bunu çok iyi biliyor. NATO’nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve önemli bir savunma sanayisine sahip olan Türkiye, ittifaka kesinlikle çok önemli bir katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

ABD'li diplomat NATO Zirvesi öncesi Kongre'yi uyardı! "Türkiye’yi sorgulayanlar savunma sanayisine baksın"

BÜYÜKELÇİLER AÇIKLADI

Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, zirveyi tüm ittifak için "olağanüstü" bir toplantı olarak nitelendirirken, Ankara'dan yükselecek birlik mesajının NATO’nun sarsılmaz iradesini ve kolektif hareket etme azmini tescil edeceğini kaydetti. Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov tehditlerin arttığı bu dönemde Ankara zirvesinin dayanışma için çok değerli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Savunma harcamalarını GSYİH'sinin yüzde 5'ine çıkarma taahhüdü veren Letonya'nın Büyükelçisi Bahtijors Hasans ise Ukrayna'ya verilen desteğin hayatiyetine değinerek terör ve bölgesel tehditlere karşı birlikte durmanın önemine dikkat çekti.

ABD: TÜRKİYE'NİN BAĞLILIĞINI SORGULAYANLAR SAVUNMA SANAYİSİNE BAKSIN

Ankara'daki diplomatik hareketlilik deniz aşırı ülkelerde de karşılık buldu. ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Türkiye'nin ittifaka olan sarsılmaz aidiyetini ve askeri kapasitesini net sözlerle savundu. Bryza, "Türkiye'nin ittifaka olan bağlılığını sorgulayanlar, NATO'ya yaptığı katkılara, savunma sanayisine ve NATO'nun yaptığı her şeye ne kadar derinden entegre olduğuna bakmalıdır" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Amerikalı diplomat ayrıca, Türkiye'nin geleneksel olarak bir Arktik aktörü olmamasına rağmen, sahip olduğu askeri ve siyasi yeteneklerin Kuzey Kutbu bölgesine bile çok önemli stratejik sinyaller gönderdiğini ifade etti.

BAŞKENTTE TARİHİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE KIRMIZI ALAN UYGULAMASI

Ankara genelinde dev organizasyon öncesinde lojistik, teknoloji ve güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin sorunsuz geçmesi amacıyla sahada toplam 56 bin 288 emniyet ve jandarma personeli görevlendirildi. Fiziksel güvenliğin yanı sıra siber alandan gelebilecek tehditleri engellemek adına 639 uzman siber personel "sanal devriye" faaliyeti yürütecek. Delegasyonların ve liderlerin korunması için şehirde "Kırmızı Alan" uygulaması devreye girdi. Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, başta Esenboğa ve Etimesgut havalimanları olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve liderlerin konaklayacağı JW Marriott, Sheraton, Hilton gibi büyük otellerin çevreleri, ana arterler, bulvarlar ve caddeler tamamen kontrol altına alınarak ağır tonajlı araçların ve skuterlerin girişine kapatıldı.

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