A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre ile oynanacak mücadelede ay-yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkarak milli takım tarihinde bu başarıya ulaşan beşinci başantrenör olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, milli takım kariyerinde önemli bir kilometre taşına ulaşmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun son haftasında İsviçre ile oynanacak karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin başında 100. kez sahaya çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadele, hem gruptaki son maç olması hem de Ataman'ın kariyerindeki özel dönüm noktası nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman

MİLLİ TAKIMDA İKİNCİ DÖNEMİNDE 100. SINAV

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki ikinci görev dönemini sürdüren Ergin Ataman, bugüne kadar çıktığı 99 karşılaşmada 55 galibiyet ve 44 mağlubiyet aldı.

Deneyimli başantrenör yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman

TARİHE GEÇEN 5. BAŞANTRENÖR OLACAK

İsviçre karşılaşmasıyla birlikte Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihinde 100 maç barajına ulaşan beşinci başantrenör unvanını elde edecek.

Milli takım tarihinde en fazla maça çıkan başantrenör 173 karşılaşmayla Bogdan Tanjevic olurken, onu 146 maçla Mehmet Baturalp, 130 maçla Aydın Siyavuş ve 107 maçla Samim Göreç takip ediyor. Ataman da 100. maçına çıkarak adını bu özel listenin beşinci sırasına yazdıracak.

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