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T-Otomobil

Sanayi ustalarının "Al" dediği, en sorunsuz ve değer kaybetmeyen otomobiller

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Sanayi ustalarının

İkinci el otomobil alırken yalnızca fiyat ve donanım değil, aracın uzun vadede çıkarabileceği masraflar da önem taşıyor. Basit motor yapısı, yaygın parça bulunabilirliği, servis tecrübesi ve güçlü ikinci el piyasasıyla öne çıkan bazı modeller, uzun süre otomobil kullanmak isteyenlerin radarına giriyor.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

İkinci el otomobil piyasasında herkesin önceliği farklı olsa da ortak bir beklenti var: Aracın sanayiye mümkün olduğunca az uğraması. Özellikle bütçesini zorlayarak otomobil alan kullanıcılar için büyük motor veya şanzıman arızaları, aracın satın alma bedelinin önemli bir bölümüne ulaşabilen masraflara dönüşebiliyor.

Bu nedenle otomobil satın alırken yalnızca kilometreye veya model yılına bakmak yeterli değil. Kullanılan motorun yapısı, şanzımanın tipi, yedek parça bulunabilirliği ve servis tecrübesi de en az aracın yaşı kadar önemli.

Tabi bu listedeki tüm modeller tamamen sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor, aracın bakımının zamanında yapılması ve kullanım performansı da önemli. Listedeki araçlar sunduğu avantajlarla öne çıksa da ikinci el bir araç alırken mutlaka detaylı ekspertiz yaptırılmalı.

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TOYOTA COROLLA: TÜRKİYE'NİN GÜVENİLİRLİK KLASİĞİ

Listenin ilk sırasında Toyota Corolla bulunuyor. Bunun temel nedenlerinden biri, Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan motor ve şanzıman kombinasyonlarının oldukça iyi bilinmesi.

Toyota Corolla
Başlık ResmiToyota Corolla

Corolla'nın farklı nesillerinde atmosferik benzinli motorlardan hibrit güç ünitelerine kadar farklı seçenekler bulunuyor. Özellikle 1.6 Valvematic + CVT ve hibrit + e-CVT kombinasyonları, karmaşık yapıları azaltan çözümleriyle ikinci elde dikkat çekiyor. Güncel modellerde de 1.8 hibrit sistemin mekanik şanzıman yerine e-CVT kullanması, güç aktarımında hareketli parça sayısını azaltıyor.

HONDA CİVİC: MOTORU KADAR PİYASASI DA GÜÇLÜ

Honda Civic de Türkiye'de uzun yıllardır tercih edilen modeller arasında. Özellikle atmosferik 1.6 motorlu eski nesiller, mekanik açıdan basit yapıları ve yaygın parça erişimiyle ikinci elde hâlâ ilgi görüyor. 2006–2011 arası üretilen 8. nesil versiyon 300.000 kilometreleri rahatlıkla devirebilen yapısıyla dikkat çekiyor.

Honda Civic
Başlık ResmiHonda Civic

Ayrıca ikinci elde en yaygın versiyonlardan biri, Türkiye’de üretilen son Civic olan 10. Nesil FC5 kasanın da güvenilirliği kanıtlanmış.

Civic'in önemli avantajlarından biri de ikinci el piyasasının canlı olması. Dolayısıyla otomobilin satılması gerektiğinde kullanıcı çok daha geniş bir alıcı kitlesine ulaşabiliyor.

RENAULT CLİO: KÜÇÜK OTOMOBİLDE GÜÇLÜ SEÇENEK

Renault Clio, özellikle şehir içi kullanım açısından öne çıkan modellerden biri. Türkiye'de uzun yıllardır üretilmesi, aracın mekanik aksamına ilişkin servis tecrübesinin yaygınlaşmasını sağladı. Renault'nun Bursa fabrikası da Clio'nun önemli üretim merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Renault Clio
Başlık ResmiRenault Clio

Türkiye ikinci el pazarında en kolay alınıp satılabilen modellerinden biri. Hem ilk araç tercihi için hem de bütçe dostu bir model olduğu için çok tercih ediliyor. Yedek parça bolluğu ve usta bulma kolaylığı da bu ilgiyi artırıyor. Ayrıca özellikle 1.0 benzinli ve artık efsaneleşmiş 1.5 dCi dizel motorlu versiyonlar sınıfının en az yakan seçenekleri arasında.

FİAT EGEA: USTA VE PARÇA ERİŞİMİ AVANTAJI

Fiat Egea'nın Türkiye'de çok yaygın olması en büyük avantajı. Model üretildiği ilk günden bu yana Türkiye’nin en çok satılan otomobili unvanını neredeyse her yıl korudu. 11 yıl boyunca Bursa'da üretilen modelin yaygınlığı, servis ve parça tarafında ciddi bir ekosistem oluşturdu.

Fiat Egea
Başlık ResmiFiat Egea

Yedek parçanın uygun ve bol olması, 1,3 Multijet dizel motorun bakımları düzenli yapıldığında uzun kilometrelere çıkabiliyor olması ve yakıt konusunda cimri olması, sanayide ustasının bol olması da Egea’yı öne çıkaran avantajlardan.

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