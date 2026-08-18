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T-Otomobil

İkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı

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İkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı
Fotoğraf Başlığı İkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı

Honda'nın Türkiye'de kapattığı fabrikasını satın alan HABAŞ, ikinci yerli otomobil markasını kurmak için harekete geçti. Tasarım ekibinin başına BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla çalışmış Frank Stephenson getirilirken, şirketin ilk aşamada sedan ve crossover olarak iki model çıkacağı belirtildi.

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Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Sanayi firması HABAŞ'ın uzun zamandır üstünde çalıştığı yerli araç projesinde artık sona gelindi. Firmanın sene sonuna dek ilk binek aracını kamuoyuna göstermeye hazırlandığı belirtildi.

Ekonomim'in haberine göre, HABAŞ'ın geliştirdiği araç, Togg'un sonrasında Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası olacak.

İKİ MODEL İLE ÇIKACAK

Firmanın ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model üstünde çalıştığı öğrenildi. Araçlarda ise hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneğinin bulunması kararlaştırıldı.

Projenin en dikkat çeken taraflarından birisi aracın tasarımında görev alan isim.

ÜNLÜ TASARIMCI İLE ÇALIŞIYORLAR

HABAŞ'ın yeni otomobil projesinde, BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyanın en iyi otomotiv markalarıyla çalışmış ünlü tasarımcı Frank Stephenson çalışıyor.

Frank Stephenson
Başlık ResmiFrank Stephenson

Stephenson'ın resmi internet sayfasında da isim verilmeden, yeni bir Türk otomotiv markasının tasarım sorumluluğunu üstlendiği açıkça yazılıyor.

BÜTÜN SÜRECİ STEPHENSON YÖNETİYOR

Buradaki proje tanımına göre tasarım çalışmaları sadece aracın dış görünümüyle kısıtlı değil. Yeni marka için tasarım dilinin oluşturulmasından 3D modellemeye, yüzey geliştirmeden kil model çalışmalarına ve mühendislik desteğine dek bütün süreç Stephenson'ın ekibi tarafından yapılıyor.

Proje çerçevesinde sedan, crossover, SUV ve hafif ticari araç segmentlerinin de gündeme alındığı kaydediliyor.

TÜRKİYE İLE ÖZEL BAĞI VAR

HABAŞ'ın otomobilinin tasarım koltuğundaki Frank Stephenson'ın Türkiye ile özel bir bağı da var.

1959'da Fas'ta doğan Amerikalı tasarımcı, çocukluk senelerinin bir kısmını İstanbul'da geçirdi. Babasının işi sebebiyle 11-16 yaşları arasında Türkiye'de yaşayan Stephenson, burada okudu ve Türkçe öğrendi.

OTOMOTİV DÜNYASININ EN İYİLERİNDEN

Ardından ailesiyle beraber Madrid'e giden Stephenson, kariyerinin ilerleyen zamanlarında otomotiv dünyasının en önemli tasarımcılarından biri oldu.

BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarda çalışan Stephenson, özellikle ikonik spor araç ve premium modellerin tasarımlarına yaptığı katkılar ile biliniyor.

HABAŞ'ın binek araç projesinin iki modelle başlayacağı düşünüyor.

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3 FARKLI YAKIT SEÇENEĞİ VAR

Şirketin hazırladığı ilk modeller sedan ve crossover olacak. Yakıt seçeneklerinde ise farklı kullanıcı gruplarına hitap edecek üç alternatif olacak: benzinli, hibrit ve plug-in hibrit.

İkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı
Başlık Resmiİkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı

Bu tercih, HABAŞ'ın bütünüyle elektrikli araç yerine ilk aşamada daha geniş bir motor seçeneği yelpazesiyle pazara girmeyi düşündüğünü gösteriyor.

Firmanın ilerleyen zamanlarda elektrikli modeller geliştirip geliştirmeyeceği ise şimdilik net değil.

HABAŞ'ın otomotiv adımının arkasında büyük ölçekli bir yatırım planı var.

1 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Firma yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalara göre ticari ve binek araç üretimi için yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım düşünülüyor.

Binek araç üretimi için Gebze'deki eski Honda fabrikası kullanılacak. HABAŞ'ın burada araç üretim kapasitesini senelik 75 bin adede çıkarmayı amaçladığı öğrenildi.

Bu yatırımın bitirilmesiyle beraber Türkiye otomotiv sanayisinde yeni bir yerli üretici daha meydana çıkmış olacak.

Sedan ve crossover modellerinden oluşması beklenen yeni aracın tasarımında Frank Stephenson gibi uluslararası ölçekte bilinen bir kişinin görev alması, projeye yönelik beklentiyi artırıyor.

TOGG'UN ARDINDAN İKİNCİ OLACAK

Firmanın otomobili sene sonuna dek tanıtması durumunda Türkiye'de Togg'un sonrasında yüzde 100 yerli sermayeyle üretilen yeni bir binek otomobil markası daha sahneye çıkmış olacak.

HABAŞ'ın önündeki en büyük sınav ise tasarım ve prototip aşamasından seri üretime geçmek ve yeni markayı Türkiye'nin oldukça rekabetçi otomotiv pazarında kalıcı duruma getirmek olacak.

HONDA'NIN KAPANAN FABRİKASINI KULLANACAK

İkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı
Başlık Resmiİkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı

HABAŞ'ın binek araç planının temelinde Honda'nın Türkiye'deki eski üretim fabrikası bulunuyor.

Honda, Gebze'de 24 sene süresince Civic Sedan üretmiş ve 2021 senesinde Türkiye'deki üretim faaliyetlerini bitirmişti. Aynı dönemde fabrika HABAŞ tarafından satın alındı.

HABAŞ bununla da yetinmeyip Honda'nın İngiltere'de kapanan fabrikasına ait bazı ekipmanları da satın alıp Türkiye'ye getirdi.

Böylece senelerdir sanayi ve metal sektöründe faaliyet gösteren HABAŞ, otomotiv üretiminde daha büyük bir hamle için altyapısını kurdu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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