Girne'deki feribot faciasında can kaybı 17'ye yükseldi: 11 kayıp aranıyor

Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada, 11 kişinin cansız bedenini arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Özetle Kaydet a- | +A

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geçtiğimiz haftalarda Girne açıklarına batan feribota yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üstel, batık çevresinde sürdürülen dip arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldığını duyurdu. Üstel, bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığını belirterek, sonuçların ardından ailelere gerekli bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı.

DNA TESTİ YAPILACAK

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Batığın yaklaşık 1.000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldı. Bulunan naaşların kayıp yolcularımıza ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Sonuçların alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirme yapılacak.

Batık çevresindeki dip arama çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolcularımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kayıp ailelerine sabır ve metanet diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala