Kurumsal bilgisayarlarda 5 yıllık premium garanti ve premium yerinde servis ne sağlar?

Kurumsal bilgisayar satın alırken işlemci, RAM ve depolama kadar cihazın kaç yıl kullanılacağı ve bu süre boyunca nasıl korunacağı da önem taşır. Casper Premium Garanti, standart iki yıllık garanti dönemini üç yıl daha uzatarak toplam beş yıllık koruma sunabilen bir hizmettir. Casper premium yerinde servis ise teknik problemin önce uzaktan destekle, gerektiğinde cihazın bulunduğu adreste saha müdahalesiyle ele alınmasına yönelik ayrı bir servis modelidir.

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Bu iki hizmet aynı ihtiyacı karşılamaz. Garanti, korumanın süresini; premium yerinde servis ise teknik desteğin nerede ve hangi hizmet koşullarıyla yürütüleceğini belirler. Kurumlar iki hizmeti birlikte değerlendirebilir ancak teklif ve sözleşmede garanti süresi, servis süresi, cihaz kapsamı ve hizmet seviyesi ayrı ayrı okunmalıdır. Böylece beş yıllık kullanım planı tek bir paket adına değil, gerçek ihtiyaçlara göre kurulabilir.

BEŞ YILLIK GARANTİ PLANININ CİHAZ HAYAT DÖNGÜSÜNE ETKİSİ

Bir kurum bilgisayarlarını beş yıl kullanmayı planlıyorsa standart iki yıllık garanti sonrasında oluşan üç yıllık dönemi de hesaba katmalıdır. Casper 5 Yıllık Premium Garanti, bu boşluğu ek garanti süresiyle kapatmayı amaçlar. Kurum açısından önemli olan yalnız toplam yıl sayısı değildir; hangi cihazların kapsama dahil olduğu, garanti başlangıç ve bitiş tarihleri ile kapsam dışı koşulların envanterde açık biçimde tutulmasıdır.

Bu kayıtlar yenileme bütçesiyle birleştirildiğinde cihaz filosu daha öngörülebilir yönetilebilir. Aynı satın alma grubundaki bilgisayarların garanti bitiş tarihlerini topluca izlemek, üçüncü veya dördüncü yılda hangi cihazların yenileneceğini ve hangilerinin kullanılmaya devam edeceğini planlamayı kolaylaştırır. Böylece garanti uzatımı, yalnız arıza anında hatırlanan bir hizmet olmaktan çıkar.

BEŞ YILLIK PLANLAMADA GARANTİ VE SERVİSİN ROLÜ

Kriter Casper Premium Garanti Casper Premium Yerinde Servis Temel amaç Standart garanti dönemine ek koruma sağlamak Teknik desteğin uzaktan ve gerektiğinde adreste yürütülmesi Beş yıllık senaryo 2 yıl standart + 3 yıl ek koruma Satın alınan servis süresi ve hizmet seviyesi esas alınır Ana kontrol noktası Garanti kapsamı ve bitiş tarihi Lokasyon, hizmet seviyesi ve servis süresi Birbirinin yerine geçer mi? Hayır Hayır

YERİNDE SERVİS MODELİNİN OPERASYON YÜKÜNE ETKİSİ

Cihazın servis noktasına götürülmesi; paketleme, taşıma, teslim, takip ve geri alma gibi ek adımlar oluşturabilir. Premium yerinde servis modelinde ise teknik sorun önce telefon veya çevrimiçi destekle değerlendirilir, uygun durumda uzaktan erişim kullanılır ve bu yollarla çözülemeyen kapsam içi vakalarda saha ekibi cihazın bulunduğu adrese yönlendirilir. Özellikle farklı şehirlerde şubesi olan şirketlerde bu yaklaşım merkezi IT ekibinin destek akışını standartlaştırmasına yardımcı olabilir.

Casper, 5 Yıl Yerinde Servis kapsamında Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerde hizmet, 105 servis noktası ve 700’ü aşkın teknisyenden oluşan bir organizasyon bilgisi yayımlıyor. Bu rakamlar servis kapasitesinin ölçeğini gösterir; her arızanın aynı sürede çözüleceği anlamına gelmez. Seçilen hizmet seviyesi, arızanın niteliği, test ve parça ihtiyacı gerçek müdahale sürecini etkileyebilir.

A/B/C SEVİYELERİ SATIN ALMA KARARINDA NEDEN ÖNEMLİ?

Yerinde servis yalnız 'var' veya 'yok' şeklinde değerlendirilmemeli. Casper’ın A, B ve C hizmet seviyeleri farklı müdahale ve çözüm hedefleri tanımlar. A seviyesinde 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B seviyesinde 24/48 saat, C seviyesinde 12/12 saat hedefi bulunur. Kurum, tüm çalışanlara en yüksek seviyeyi vermek yerine kesinti maliyeti yüksek kullanıcı gruplarını ayrı değerlendirebilir.

Örneğin ortak kullanım alanındaki bir cihaz ile satış operasyonunun kritik noktasındaki bilgisayarın kesinti etkisi aynı olmayabilir. Kullanıcı rolü, lokasyon ve yedek cihaz imkânı birlikte ele alındığında hizmet seviyesi seçimi daha ölçülebilir hale gelir. Buradaki sürelerin kesin teslim garantisi değil, hizmet seviyesi hedefleri olarak okunması gerekir.

GARANTİ VE SERVİS MALİYETİNİ TEK KALEM GİBİ GÖRMEMEK GEREKİR

Beş yıllık bütçede garanti uzatımı ve saha desteğinin farklı maliyetleri ve farklı faydaları vardır. Premium Garanti, standart garanti sonrasındaki koruma dönemine odaklanır. Yerinde servis hizmeti ise cihazın servis noktasına taşınması yerine uygun teknik müdahalenin kurum adresinde planlanabilmesini sağlar. Bu nedenle satın alma ekibi iki kalemi ayrı satırlarda izlediğinde hangi hizmete neden ödeme yapıldığını daha net görebilir.

Aynı ayrım toplam sahip olma maliyeti hesabında da kullanılabilir. Cihazın satın alma fiyatına; garanti uzatımı, servis hizmeti, muhtemel kullanıcı kesintisi, yedek cihaz ihtiyacı ve yenileme yılı eklenebilir. Böylece beş yıllık plan yalnız ilk satın alma fiyatına göre değil, cihazın kurumda geçireceği tüm kullanım dönemi üzerinden değerlendirilir.

Yerinde destek süreci için Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis sayfasını inceleyebilirsiniz.

SERVİS VERİLERİ KARAR VERİRKEN NASIL KULLANILMALI?

Servis performansı verileri tek başına bir ürün veya hizmet için mutlak sonuç olarak görülmemelidir. Ölçülen göstergenin ne olduğu, hangi dönemi kapsadığı ve hangi koşullarda hesaplandığı önemlidir. Örneğin zamanında teslim oranı, ortalama onarım süresi ve aynı arızanın tekrar etme oranı birbirinden farklı soruları cevaplar. Kurumsal satın alma ekibi dışarıdaki verileri kendi cihaz filosunun arıza ve kesinti kayıtlarıyla birlikte değerlendirebilir.

Casper’ın servis performansı sayfasında ölçüm sonuçlarının arızanın niteliği, gerekli testler, parça ihtiyacı ve kullanıcı onayı gibi değişkenlere göre farklılaşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle servis verileri, ölçtüğü gösterge ve dönem bilgisiyle birlikte değerlendirilmelidir.

Beş yıllık toplam sahip olma maliyeti nasıl modellenebilir?

Beş yıllık bütçe yalnız cihazın satın alma bedelinden oluşmaz. Finans ve BT ekipleri cihaz bedeli, garanti uzatımı, yerinde servis maliyeti, arıza nedeniyle kaybedilen çalışma süresi, yedek cihaz ihtiyacı ve planlanan yenileme yılını ayrı kalemler halinde izleyebilir. Böylece destek hizmetlerinin maliyeti ile muhtemel kesinti maliyeti aynı tabloda karşılaştırılabilir.

Bu hesap kullanıcı gruplarına göre ayrıştırıldığında daha anlamlı hale gelir. Kritik görevlerde çalışan bir ekipte bir günlük kesintinin maliyeti yüksek olabilirken, geniş yedek cihaz havuzu bulunan birimlerde aynı hizmet seviyesine ihtiyaç duyulmayabilir. Beş yıllık toplam sahip olma maliyeti bu nedenle cihaz başına tek bir sabit rakam yerine kullanım rolü ve yenileme döngüsüyle birlikte ele alınmalıdır.

SONUÇ: BEŞ YILLIK KORUMA İLE SAHA DESTEĞİ İKİ AYRI KARAR

Kurumsal bilgisayarlarda beş yıllık planlama yapılırken garanti koruması ile servis yöntemini birbirinden ayırmak en net yaklaşımdır. Casper Premium Garanti standart garanti dönemini uzatmaya, Casper premium yerinde servis ise teknik desteğin sunuluş biçimine odaklanır. Kurumun cihaz ömrü, lokasyon yapısı, kritik kullanıcıları ve kesinti maliyeti belirlendiğinde iki hizmetin hangisine, ne kadar süreyle ihtiyaç duyulduğu daha sağlıklı hesaplanabilir.

PREMİUM GARANTİ VE PREMİUM YERİNDE SERVİS HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Casper 5 Yıllık Premium Garanti ne sağlar?

Casper Premium Garanti, elektronik ürünlerdeki standart iki yıllık garanti dönemini kurumsal müşteriler için üç yıl daha uzatarak toplam beş yıllık koruma sağlayabilen bir hizmettir. Bu hizmetin temel konusu garanti süresidir. Yerinde teknik müdahale ayrı bir servis ihtiyacıdır; kurum satın alma aşamasında garanti kapsamını ve varsa yerinde servis koşullarını ayrı ayrı doğrulamalıdır.

Beş yıllık bütçede garanti uzatımı hangi maliyetleri öngörülebilir hale getirir?

Garanti uzatımı, standart garanti sonrasındaki muhtemel kapsam içi arızalar için koruma süresini uzatır. Bütçe hazırlanırken cihaz bedeli ile garanti uzatım bedeli ayrı gösterilebilir; böylece üçüncü, dördüncü ve beşinci yılda garanti kapsamındaki riskler için daha öngörülebilir bir çerçeve kurulur. Yerinde servis ise ayrı bir operasyon kalemidir.

Beş yıllık servis her şirket için gerekli midir?

Bu karar kurumun cihaz yenileme döngüsüne bağlıdır. Bilgisayarlarını üç yılda değiştiren bir şirket ile aynı cihazları beş yıl kullanan bir şirketin uzun dönemli garanti ve servis ihtiyacı aynı olmayabilir. Cihaz yaşı, kullanıcı rolü, lokasyon, yedek cihaz imkânı ve kesinti maliyeti birlikte değerlendirilerek hizmet süresi belirlenmelidir.

Toplam sahip olma maliyetine servis kaynaklı iş kaybı nasıl eklenebilir?

Kurum, geçmiş destek kayıtlarından ortalama kesinti süresini ve etkilenen çalışan gruplarını çıkarabilir. Cihazın servise taşınması, kullanıcı bekleme süresi, IT koordinasyonu ve geçici cihaz ihtiyacı gibi kalemler ayrı ayrı hesaplanabilir. Yerinde servis seçeneği değerlendirilirken yalnız paket fiyatı değil, bu operasyonel maliyetlerde oluşturabileceği değişim de dikkate alınmalıdır.

Beş yıllık hizmet satın almak her cihaz için ekonomik midir?

Her zaman değil. Cihazların planlanan yenileme yılı, kullanıcı rolü ve yedek cihaz imkânı belirleyicidir. Üç yılda yenilenecek bir filoda beş yıllık kapsamın tamamı kullanılmayabilir. Buna karşılık beş yıl kullanılacak ve kesinti maliyeti yüksek cihazlarda uzun dönemli koruma ve saha desteği bütçe planlamasında daha anlamlı olabilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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