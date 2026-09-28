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Dünya

Böyle firar görülmedi! Demir parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı

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Brezilya’nın Santa Catarina eyaletine bağlı Florianópolis kentinde yaşanan firar olayı, film sahnelerini aratmadı. Hücresindeki dar parmaklıkların arasından kıvrılarak karakolu terk eden mahkumun rahat tavırları dikkat çekerken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Akıllara durgunluk veren firar olayı, Santa Catarina eyaletine bağlı Florianópolis kentindeki bir polis merkezinde yaşandı. Aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, hücresindeki demir parmaklıkların arasından kıvrılarak karakoldan kaçmayı başardı.

Böyle firar görülmedi! Demir parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı
Başlık ResmiBöyle firar görülmedi! Demir parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı

ÇIKMADAN AYAKKABISINI DA ALDI

26 Eylül sabahı erken saatlerde meydana gelen olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin önce başını ve kollarını parmaklıkların arasındaki boşluktan geçirdiği, ardından vücudunun geri kalanını bükerek dar aralıktan adeta süzüldüğü görüldü. Firarinin, karakoldan çıkmadan hemen önce hücrenin içinden ayakkabılarını da aldığı anlar kameralara yansıdı. Hücreden saniyeler içinde çıkmayı başaran firarinin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Böyle firar görülmedi! Demir parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı
Başlık ResmiBöyle firar görülmedi! Demir parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Santa Catarina polisi, firarın fark edilmesinin ardından polis merkezindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı. Yerel basında yer alan bilgilere göre firari kısa süre içinde yakalandı.

Böyle firar görülmedi! Demir parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı
Başlık ResmiBöyle firar görülmedi! Demir parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı

Yaşanan olayın ardından söz konusu hücre kullanıma kapatıldı. Polis yetkilileri, güvenlik açığının giderilmesi için hücrenin fiziki yapısının değiştirileceğini bildirdi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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