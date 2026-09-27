Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Mauro Icardi için transferde sürpriz rota

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Mauro Icardi için transferde sürpriz rota
Başlık ResmiMauro Icardi için transferde sürpriz rota

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından yeni takım arayışını sürdüren Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin, İspanya LaLiga ekiplerine önerildiği ileri sürüldü.

Kaydet
|

Sezon başında sarı kırmızılılar ile yollarını ayırmasının ardından kulüpsüz kalan Mauro Icardi'nin, İspanyol ekipleri tarafından transferde değerlendirildiği belirtildi.

LALİGA EKİPLERİNE ÖNERİLDİ

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre; 33 yaşındaki golcü, LaLiga'dan bazı kulüplere önerildi. İspanyol ekiplerinin de Icardi'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Mauro Icardi
Başlık ResmiMauro Icardi

LAZIO'NUN VAZGEÇTİĞİ HATIRLATILDI

Haberde, daha önce Lazio'nun da Icardi ile ilgilendiği ancak İtalyan ekibinin transferden vazgeçtiği aktarıldı. Galatasaray'daki dönemini geride bırakan deneyimli santrforun henüz yeni bir kulüple anlaşamadığı, kariyerine hangi takımda devam edeceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Süper Lig devi, Demirovic için ocakta kesenin ağzını açacak
SPOR

Süper Lig devi, Demirovic için ocakta kesenin ağzını açacak
Mauro Icardi
Başlık ResmiMauro Icardi

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti. Kariyerinde daha öncesi Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain ve Galatasaray formaları giyen 33 yaşındaki santrfor, henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray’da ayrılık: O oyuncu için karar verildi
SPOR

Galatasaray’da ayrılık: O oyuncu için karar verildi
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NURDAĞI'NDA KORKUNÇ BİLANÇO
NURDAĞI'NDA KORKUNÇ BİLANÇO
2'si çocuk 7 kişi can verdi, o araçtan kurtulan olmadı
CEZAEVİ DOKTORU ÖLÜ BULUNDU
CEZAEVİ DOKTORU ÖLÜ BULUNDU
Kozinoğlu dosyasında ismi geçmişti!
UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN...
UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN...
Bakan Gürlek'ten finans piyasaları mesajı
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
F.Bahçe'de stadın yeni kapasitesi açıklandı
DEAŞ YİNE SAHNEDE!
DEAŞ YİNE SAHNEDE!
Kerkük'te çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
YATIRIMCIYI UYARDI!
YATIRIMCIYI UYARDI!
"Tedirgin olursanız yabancı gelir, getiriyi cebine koyar"
MİLLİ TAKIM'A DÖNECEK Mİ?
MİLLİ TAKIM'A DÖNECEK Mİ?
Montella'dan Berke Özer sorusuna kısa cevap
İNGİLTERE'DE TERÖR PANİĞİ!
İNGİLTERE'DE TERÖR PANİĞİ!
ABD üssünün yanındaki onlarca ev boşaltıldı
"AFFINI İSTEDİ, KABUL EDİLDİ"
AK Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya' açıklaması
KESENİN AĞZI AÇILACAK
KESENİN AĞZI AÇILACAK
Süper Lig devinden Demirovic için yeni hamle
İŞTE TUTUKLANANLARIN SAYISI
İŞTE TUTUKLANANLARIN SAYISI
Okul saldırıları sonrası kritik gelişme
"ANLAŞMA İSTİYORLAR AMA..."
İran'ın son teklifini reddetti, yeni açıklama geldi
"TÜRKİYE'YE GELMEM" DEDİ
Aziz Yıldırım'dan o yıldız hakkında açıklama
"METREKAREYE 50 KG DÜŞEBİLİR"
Hangi illerde sel riski var? Orhan Şen sıraladı
"YENEBİLİR MİSİN' DİYE SORDU"
Cumhurbaşkanı ve Tanzanyalı güreşçi arasında renkli anlar
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Hintli bakan yol ortasında vatandaşı tokatladı!
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
FON KRİZİNE İLİŞKİN NET MESAJ!
FON KRİZİNE İLİŞKİN NET MESAJ!
'Bizden veya başkalarından, kim varsa hesabını verecek'
DRONLARA KARŞI TÜRK KALKANI
DRONLARA KARŞI TÜRK KALKANI
Bir ülke daha envanterine katıyor
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
Simitte tarife dışına çıkanlara ceza yağacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MKE Gazi Fişek Fabrikası’nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
MKE Gazi Fişek Fabrikası’nda iş kazası
Kaydet
DEAŞ yine sahnede! Kerkük'te çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
Kerkük'te çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
Kaydet
AKOM uyarmıştı! İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi
AKOM uyarmıştı! İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.