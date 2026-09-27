Mauro Icardi için transferde sürpriz rota

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından yeni takım arayışını sürdüren Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin, İspanya LaLiga ekiplerine önerildiği ileri sürüldü.

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Sezon başında sarı kırmızılılar ile yollarını ayırmasının ardından kulüpsüz kalan Mauro Icardi'nin, İspanyol ekipleri tarafından transferde değerlendirildiği belirtildi.

LALİGA EKİPLERİNE ÖNERİLDİ

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre; 33 yaşındaki golcü, LaLiga'dan bazı kulüplere önerildi. İspanyol ekiplerinin de Icardi'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Mauro Icardi

LAZIO'NUN VAZGEÇTİĞİ HATIRLATILDI

Haberde, daha önce Lazio'nun da Icardi ile ilgilendiği ancak İtalyan ekibinin transferden vazgeçtiği aktarıldı. Galatasaray'daki dönemini geride bırakan deneyimli santrforun henüz yeni bir kulüple anlaşamadığı, kariyerine hangi takımda devam edeceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

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Mauro Icardi

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti. Kariyerinde daha öncesi Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain ve Galatasaray formaları giyen 33 yaşındaki santrfor, henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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