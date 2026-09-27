Montella'dan Berke Özer sorusuna kısa cevap: Milli Takım'a dönecek mi?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci haftasında İtalya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı. Sahada her zaman Türkiye için mücadele edeceğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak." dedi. Sakatlığı bulunan Orkun Kökçü’nün sonraki maçlarda takıma katılabileceğini belirten Montella, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın farklı pozisyonlarda görev yapmasına rağmen milli takım için özveriyle oynadıklarını söyledi. Berke Özer'in durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Montella, hücum hattı için Enes Ünal’ı da yakından takip ettiklerini kaydetti.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya maçı öncesi Bursa’daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"SAHADA YÜREĞİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK"

Ülkesi İtalya ile karşılaşacak olmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Montella, "İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak." şeklinde konuştu.

ORKUN KÖKÇÜ HAKKINDA

Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında kadroda yer almayan Orkun Kökçü hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir. Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak bu tarz maçlarda çok önemli." dedi.

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Vincenzo Montella

"KAZANDIĞINIZDA ÖVGÜ ALIRSINIZ"

Her zaman daha iyi olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden 52 yaşındaki hoca, "Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek." diye konuştu.

"ONLARA DAHA FAZLA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım için kendi pozisyonları dışında oynadığını belirten Montella, "Kerem ve Barış, 3 senedir benimleyken pozisyonları dışında oynadılar her maçı çünkü o konuda sıkıntımız var. Ama futbolcular, milli takımda farklı bir pozisyonda oynasalar bile sonuna kadar mücadele ediyorlar. Deniz Gül'ü de yanımıza alıp yetiştirdik, şimdi daha fazla süre almaya başladı. Sadece şunu bilin; kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar milli takım için. Bu yüzden onlara daha fazla sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella

BERKE ÖZER DÖNECEK Mİ?

Berke Özer'in milli takıma dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplayan Vincenzo Montella, "Benden daha iyi biliyorsunuz Berke Özer sürecini. Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"ENES ÜNAL'I YAKIN TAKİBE ALDIK"

Enes Ünal'ı takipte olduklarını söyleyen Montella, "Enes Ünal'ı yakın takibe aldık. Son 5-6 maçına farklı farklı kişiler gitti, tüm maçlarını yakından seyretme fırsatımız oldu. Muazzam bir karakter. Enes Ünal milli takımı çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Fiziksel olarak şu an bizim parametrelerimizin biraz altında. Bir dahaki kampta tüm yakın takibi yapıp ona göre kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

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