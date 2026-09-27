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Spor

Fenerbahçe Tarfin sezona yenilgiyle başladı

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Fenerbahçe Tarfin sezona yenilgiyle başladı
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin sezona yenilgiyle başladı

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 98-83 mağlup oldu.

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Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin'i konuk etti.

Sinan Erdem'de oynanan maçta Bahçeşehir Koleji parkeden 98-83 galip ayrıldı.

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Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5

Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-43

3. Periyot: 74-65

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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