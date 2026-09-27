Piyasalar için geri sayım başladı: İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve dolar yorumu geldi

İslam Memiş, fon soruşturmasından altın ve gümüş fiyatlarına, küresel stagflasyondan 2027’de başlayacağını öngördüğü finansal dönüşüme kadar piyasaların geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yatırımcıları tek bir enstrümana yönelmemeleri konusunda uyarırken, "2027 itibariyle bütün dünyada geçiş süreci konuşulacak" dedi.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı YouTube yayınında Türkiye ve dünya ekonomisindeki kritik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Son günlerin gündemi fon soruşturmasından küresel piyasalardaki sert rüzgarlara, altın fiyatlarındaki düşüşten 2027 yılında yaşanacağını öngördüğü yeni finansal sisteme kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalarda bulunan Memiş, yatırımcılara soğukkanlı olunması yönünde uyarılarda bulundu.

İslam Memiş, Türkiye’de son dönemde gündeme oturan fon soruşturması ve portföy yönetim şirketlerine yönelik adli süreçle ilgili yatırımcıların genel bir paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. Sosyal medyadaki linç kültürüne ve bilgi kirliliğine dikkat çeken Memiş, sürecin devlet kontrolünde ilerlediğini ifade etti.

Piyasalar için geri sayım başladı: İslam Memişten altın, gümüş, borsa ve dolar yorumu geldi

"GENELE YAYMAK YANLIŞ"

Soruşturmanın tüm finansal sistemi temsil etmediğini, belirli bir grupla sınırlı kaldığını belirten Memiş, genele yayılan endişelerin yabancı yatırımcıya yarayabileceğini söyledi:

"Bu yaşanan hadiseyi genele yaymanın çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Genel işleyişte herhangi bir problem yok... 7 portföy şirketinden, 131 fondan bahsediyoruz. Halbuki 2500’den fazla fon var. 2500 fonun 131’inde bir problem varsa bunu genele yaymak yanlıştır. Eğer tedirginlikle bu taraftan uzaklaşırsanız, yabancı yatırımcılar gelir buradaki getiriyi cebine koyar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı geldi; önümüzdeki dönemde bir havuz sistemi oluşacak, el koyulan varlıklar nakde çevrilecek ve miktar üzerinden bir takvim belirlenecek"

PORTFÖY YÖNETİMİ VE PİYASA FIRSATLARI

Goldman Sachs’ın fonlardan çıkan paranın mevduata yöneldiğine dair analizine de değinen İslam Memiş, tek bir yatırım aracına bağlı kalmanın yanlış olduğunu belirtti. Birikimlerin mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğinin altını çizen uzman isim, mevcut şartlarda ucuz gördüğü enstrümanları sıraladı:

"Yatırımcı bir enstrümandan diğerine geçerken ilk önce vadeyi belirlemeli: Ne kadar beklemem lazım? Planlamam ne kadar? Getiriler ne kadar ucuz veya pahalı? Ne kadar risk alabiliyorum? Bunların analizini mutlaka yapması lazım. Ben birikimlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum; tek bir enstrümanla yatırım yapmak doğru değil.

Şu anki şartlara baktığımız zaman başta altın ve gümüşün ucuz olduğunu gözlemliyorum. Yine borsaların ucuz olduğunu, Euro tarafında da ucuz bir fiyatlama olduğunu görüyorum. Sepetimi bu şekilde yapardım ama kişinin riski, vadesi ve beklentisi bu tercihlerde belirleyici olacaktır."

Piyasalar için geri sayım başladı: İslam Memişten altın, gümüş, borsa ve dolar yorumu geldi

KÜRESEL PİYASALARDA SERT RÜZGARLAR

Fon gündemi nedeniyle gözden kaçan küresel gelişmelere dikkat çeken Memiş, dünya piyasalarını baskılayan dört ana faktörü özetledi:

PETROL FİYATLARI: Petrolün 104 dolara kadar yükselerek enflasyonist baskıyı artırması.

ABD TAHVİL FAİZLERİ: %5 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazelemesi.

DOLAR ENDEKSİ: Doların uluslararası piyasalarda güçlenerek 101 seviyesine ulaşması.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER: ABD-İran hattındaki savaş ve gerilimin, anlaşma umutlarını zayıflatması.

Söz konusu gelişmelerin değerli metaller ve borsalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Memiş, altındaki son durumu değerlendirdi:

Piyasalar için geri sayım başladı: İslam Memişten altın, gümüş, borsa ve dolar yorumu geldi

"Ons altın tarafında 4250-4350 dolar aralığında dalgalanma yaşandı ve haftayı 4285 dolar seviyesinden tamamladı. Kısa vadede 4280-4380 dolar aralığını takip edeceğiz; yukarıda ise 4400-4450 dolar direnç seviyelerinin test edilmesini bekliyoruz. Gümüş tarafı ise altına kıyasla biraz daha iyi performans gösterdi."

Piyasa yönünün netleşmesi için ABD ara seçimlerine işaret eden uzman, Kasım ortasının kritik bir eşik olduğunu belirtti:

"Piyasalarda küresel bazda Kasım ayının ortaları, yani ABD ara seçimleri çok önemli. Anlaşma haberi gelirse piyasalar yılı ralli ve iyimserlikle tamamlayabilir. Ancak ABD, İran'a saldırmaya devam ederse piyasalardaki bozulma sürer"

KÜRESEL STAGFLASYON VE 2027 DEĞİŞİMİ

Dünya ekonomisinin stagflasyona (durgunluk içinde enflasyon) sürüklendiğini savunan Memiş, mevcut krizlerin ve yüksek enflasyonun daha büyük bir sistemik dönüşüm için zemin hazırladığını iddia etti:

Piyasalar için geri sayım başladı: İslam Memişten altın, gümüş, borsa ve dolar yorumu geldi

"Merkez bankaları iyice köşeye sıkıştı ve ellerinde tek bir silah var: Faiz. Faizi düşürüyorlar, artırıyorlar; ama sonuç koca bir sıfır. Hiç kimse enflasyonla mücadele edemiyor. Büyüme tahminleri aşağı, enflasyon tahminleri yukarı çekiliyor. Bu kontrollü bir şekilde organize edilmiş bir sistem. 2027 yılı itibariyle bütün dünyada geçiş sürecinin konuşulacağı, yasal düzenlemelerin yapılacağı ve en geç 2030’a kadar dijital paralara geçileceği bir süreç karşımızda olacak"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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