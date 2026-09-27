ABD'nin İngiltere'deki kritik üssünde alarm! Evler tahliye edildi, çok sayıda gözaltı

İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan RAF Fairford yakınlarında güvenlik alarmı verildi. Patlayıcılarla bağlantılı suç şüphesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından üsteki ABD personeline ise “uyanık olun” mesajı verildi.

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İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde, ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan RAF Fairford yakınında patlayıcı şüphesi üzerine geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatıldı.

Gloucestershire Polisi, Whelford bölgesinde Patlayıcılar Kanunu kapsamındaki suçlarla bağlantılı oldukları şüphesiyle birden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Patlayıcılarla bağlantılı suç şüphesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından bölgede geniş çaplı acil durum ilan edildi.

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EVLER PEŞ PEŞE TAHLİYE EDİLDİ

Operasyon kapsamında RAF Fairford yakınındaki Whelford'da bazı evler tahliye edildi. Bölge sakinleri güvenlik amacıyla yakındaki bir dinlenme merkezine götürüldü.

Silahlı polisler bölgede geniş güvenlik kordonu oluştururken çok sayıda acil durum ekibi de sevk edildi.

Polis, operasyonun kontrol altında olduğunu belirterek kurumların önceden hazırlanan acil durum planları doğrultusunda birlikte hareket ettiğini açıkladı.

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BOMBA İMHA EKİPLERİ ARAÇLARI İNCELEDİ

Operasyona İngiliz ordusunun uzman patlayıcı mühimmat imha ekipleri de dahil oldu.

Uzman ekiplerin birden fazla aracı patlayıcı şüphesiyle incelemeye aldığı bildirildi. Ancak şu ana kadar araçlarda herhangi bir patlayıcı bulunduğuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Gözaltına alınan kişilerin sayısı ve haklarındaki şüphelerin ayrıntıları da açıklanmadı.

ABD ÜSSÜNDE GÜVENLİK ARTIRILDI

Operasyonun RAF Fairford yakınlarında gerçekleşmesi gözleri askeri üsse çevirdi. Reuters'ın bölgedeki gözlemine göre üssün çevresindeki güvenlik önlemleri son günlerde önemli ölçüde artırılmıştı.

Üs girişlerinde bariyerler ve silahlı güvenlik görevlileri bulunurken ABD Hava Kuvvetleri de gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, operasyonel güvenlik gerekçesiyle alınan özel önlemlerin ayrıntılarını paylaşmayacaklarını belirterek RAF Fairford'daki personelin "uyanık kalmaya devam edeceğini" ileri sürdü.

ABD BOMBARDIMAN UÇAKLARI DA KULLANMIŞTI

RAF Fairford, ABD'nin İngiltere'deki önemli askeri noktalarından biri olarak biliniyor. Üs, Amerikan bombardıman uçaklarının operasyonlarında da kullanılmıştı.

Mart ayında İran füze tesislerine yönelik ABD faaliyetlerinin ardından dört Amerikan bombardıman uçağının RAF Fairford'a konuşlandırıldığı bildirilmişti.

Yetkililer, mevcut güvenlik operasyonuyla RAF Fairford'un doğrudan hedef alındığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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