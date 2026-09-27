Sadettin Saran yönetimi ödemedi, Fenerbahçe'ye transfer yasağı geldi

Eski başkan Sadettin Saran'ın ödemediği para Fenerbahçe’ye transfer yasağı getirdi. En-Nesyri’nin nisan ayındaki taksiti yatırılmayınca Sevilla, FIFA’ya başvurdu. Futbolun patronu, sarı lacivertlilere 3 dönem transfer yasağı koydu. F.Bahçe paranın yarın yatırılacağını duyurdu.

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Fenerbahçe’ye FIFA’dan gelen cezanın sebebi ve detayları ortaya çıktı. Futbolun patronunun sarı lacivertlilere üç dönem transfer yasağı getirmesinin arkasında geciken bir taksit yatıyor. Sadettin Saran yönetimi, Ali Koç döneminde transfer edilen Youssef En-Nesyri’nin nisan ayındaki bonservis taksitini zamanında yatırmadığı için Sevilla, Fenerbahçe’den paranın tamamını talep etti. Aziz Yıldırım yönetimi, Saran’ın aksattığı ödemeyi gerçekleştirdi ancak Sevilla’nın 31 Ekim’de vadesi gelecek parayı talep etmesine olumsuz cevap verdi. İspanyollar ise haklarını FIFA’da aradılar.





Sadettin Saran

DOSYA KAPANACAK

Sevilla’nın talebini haklı bulan FIFA, Fenerbahçe aleyhine karar vererek 2 milyon 900 bin avroluk ödeme yapılana kadar sarı lacivertlilere üç dönemlik transfer yasağı koydu. Sadettin Saran yönetiminden kalan borç mirası sarı lacivertlilerin başını ağrıtsa da Aziz Yıldırım yönetimi, ödemenin yarın yapılacağını ve cezanın dosyayla beraber kapanacağını açıkladı. Yönetim, bugün yapılacak olağan genel kurulda geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablolar ve yükümlülüklerin de kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Böylece herkes mevcut durumu net bir şekilde görebilecek.

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