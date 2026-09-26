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Dünya

İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de! BAYKAR'dan KIZILELMA sürprizi

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İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de! BAYKAR'dan KIZILELMA sürprizi
Başlık ResmiSelçuk Bayraktardan İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanına KIZILELMA hediyesi

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth, Ankara'daki temaslarının ardından BAYKAR'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

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Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki uluslararası temasları sürüyor.

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Türkiye ziyareti kapsamında bir dizi temas gerçekleştirdi.

İLK DURAK TÜRK HAVA KUVVETLERİ

Smyth, 25 Eylül'de Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmişti.

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İNGİLİZ KOMUTANDAN BAYKAR ÇIKARMASI

İngiliz komutanın Türkiye programındaki önemli duraklardan biri de BAYKAR oldu. Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek BAYKAR'ın yürüttüğü çalışmaları yakından takip etti.

Ziyarette Türk savunma sanayisinin öne çıkan insansız hava araçları da gündeme gelirken, paylaşılan fotoğraflarda İngiliz komutana Bayraktar KIZILELMA ile Bayraktar TB3'ün maketleri hediye edildi.

Selçuk Bayraktardan İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanına KIZILELMA hediyesi
Başlık ResmiSelçuk Bayraktardan İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanına KIZILELMA hediyesi

BAYKAR, ziyareti sosyal medya hesabından duyurarak şu açıklamayı yaptı:

“Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Smyth ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ettiler. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk.”

İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de! BAYKAR'dan KIZILELMA sürprizi
Başlık Resmiİngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de! BAYKAR'dan KIZILELMA sürprizi
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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