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Fon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu

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Fon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 1 Temmuz-16 Ağustos arasındaki para hareketlerinin mercek altına alınarak 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu duyurdu. 37 şüpheliye ise yurt dışı yasağı kondu. Bakan Akın Gürlek, "Paranın izini sonuna kadar süreceğiz, vatandaşın birikimini istismar ettirmeyeceğiz" dedi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in açıklamasına göre, fon soruşturmasında para hareketlerine ilişkin incelemelerde yeni bir aşamaya geçildi. 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek tutardan başlanarak mercek altına alındı.

İncelemeler kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Alınan tedbirler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderilerek devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi malvarlığını azaltabilecek işlemlerin önlenmesi istendi. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesi de tedbirler arasında yer aldı.

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Adalet Bakanı Sayın Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

VATANDAŞIMIZIN HUKUKUNA SAHİP ÇIKIYORUZ!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından takip ettiği fon soruşturmasında önceliğimiz; vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamaktır.

Fon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve "sermaye piyasası kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

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Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.

Fon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu

"İZİNİ SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ"

Amacımız açıktır: Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkân vermemek; suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır.

Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Fon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni dalga! Adalet Bakanı Gürlek: 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu

Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız.

Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkânlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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