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Spor

Van Dijk'tan FIFA'ya tepki: "Bedelini oyuncular ödüyor"

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Van Dijk'tan FIFA'ya tepki:
Başlık ResmiVan Dijktan FIFAya tepki: Bedelini oyuncular ödüyor

Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Virgil van Dijk, Uluslar Ligi'nde Almanya ile oynadıkları maçın ardından yoğun maç takvimine tepki gösterdi.

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Hollanda'nın Almanya ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından konuşan Dijk, Brian Brobbey'nin yaşadığı sakatlık üzerinden FIFA'ya fikstür eleştirisinde bulundu.

"BUNUN BEDELİNİ OYUNCULAR ÖDÜYOR"

Yoğun fikstürün sakatlıkları beraberinde getirdiğini söyleyen Van Dijk, "Birkaç ay önce Dünya Kupası'nı yeni bitirdik, peki uluslararası maçları bu kadar kısa sürede tekrar neden oynuyoruz? Oyuncular için iş yükü çok fazla. Brobbey harika bir formdaydı ve şimdi sakatlandı. Pazar günü bir maç oynayıp birkaç gün sonra başka bir maça çıkarlarsa, oyuncuların sakatlanmamasını nasıl bekleyebilirsiniz?" diye konuştu.

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"FIFA GERÇEKTEN FİKSTÜRÜ GÖZDEN GEÇİRMELİ"

FIFA'ya çağrıda bulunan Hollandalı yıldız, "Bu tuhaf. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü başımı belaya sokmak istemiyorum ama FIFA gerçekten fikstürü gözden geçirmeli. Bedelini ödeyenler oyuncular." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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