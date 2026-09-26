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Spor

Jürgen Klopp'tan Nübel kararı: O maçta kalede olacak

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Jürgen Klopp'tan Nübel kararı: O maçta kalede olacak
Başlık ResmiJürgen Klopptan Nübel kararı: O maçta kalede olacak

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'ı konuk edecek Almanya'da teknik direktör Jürgen Klopp, kaleyi Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel'e emanet edeceğini açıkladı. Klopp, ilk maçta görev yapan Marc-Andre Ter Stegen'e yönelik eleştirilere de şaşırdığını belirtti.

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UEFA Uluslar Ligi'ne Hollanda beraberliğiyle başlayan Almanya Milli Takımı, ikinci maçında Yunanistan'ı konuk edecek. Jürgen Klopp yönetimindeki ilk iç saha karşılaşmasına çıkacak Almanya, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jürgen Klopp, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken kalede görev yapacak ismi de açıkladı.

Jürgen Klopptan Nübel kararı: O maçta kalede olacak
Başlık ResmiJürgen Klopptan Nübel kararı: O maçta kalede olacak

KALEDE NÜBEL GÖREV YAPACAK

Jürgen Klopp, Yunanistan karşısında Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'e forma vereceğini duyurdu. Deneyimli teknik adam, basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine, "Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak." ifadelerini kullandı.

Nübel böylece Klopp döneminde Almanya Milli Takımı'nın iç sahadaki ilk maçında kaleyi koruyan isim olacak.

Jürgen Klopptan Nübel kararı: O maçta kalede olacak
Başlık ResmiJürgen Klopptan Nübel kararı: O maçta kalede olacak

TER STEGEN ELEŞTİRİLERİNE ŞAŞIRDI

Klopp ayrıca Almanya'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Marc-Andre Ter Stegen'e yönelik eleştiriler hakkında da konuştu.

Tecrübeli file bekçisinin performansından memnun olduğunu belirten Klopp, Ter Stegen'e yöneltilen eleştirileri şaşırtıcı bulduğunu ifade etti.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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