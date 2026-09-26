A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci sınavında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fransa karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle organizasyona puansız başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk puanlarını İtalya karşılaşmasında arayacak. Şimdi ise bir sonraki milli maç tarihi futbolseverlerin gündeminde. Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak merak edilirken karşılaşmaya dair detaylar netlik kazandı.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Fransa ile Kocaeli'de karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, gözünü şimdi İtalya karşılaşmasına çevirdi. Gruptaki diğer mücadelede ise Belçika, İtalya'yı deplasmanda 2-0 yenerek organizasyona üç puanla başladı. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak?

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte bir sonraki milli maç tarihi!

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte bir sonraki milli maç tarihi!

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUM?

Türkiye-İtalya karşılaşmasına Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.

İlk maçların ardından Belçika ve Fransa üçer puanla ilk iki sırayı alırken Türkiye ile İtalya henüz puanla tanışamadı.

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte bir sonraki milli maç tarihi!

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşacağı mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte bir sonraki milli maç tarihi!

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki fikstüründe Fransa ve İtalya'nın ardından Belçika ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip daha sonra yeniden İtalya karşısına çıkacak.

25 Eylül Cuma

Türkiye - Fransa | 21.45 | Kocaeli | (0-1)

28 Eylül Pazartesi

Türkiye - İtalya | 21.45 | Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı

2 Ekim Cuma

Belçika - Türkiye | 21.45 | Maurice Dufrasne Stadı

5 Ekim Pazartesi

İtalya - Türkiye | 21.45 | Renato Dall'Ara Stadı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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