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Dünya

Anne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı

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Anne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı
Başlık ResmiAnne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı

Brezilya'nın São Paulo eyaletinde kanser teşhisi konulan 56 yaşındaki Maria Elisabete Nogueira ile 28 yaşındaki kızı Cibele Marchis, yalnızca 10 saat arayla hayatını kaybetti. Birbirlerinin ölümünden haberdar olamayan anne ve kız, düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana defnedildi.

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Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Mogi Guaçu kentinde yaşanan olay, aile yakınlarını ve sevenlerini derinden üzdü. Kanser tedavisi gören 28 yaşındaki Cibele Marchis, perşembe günü saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Annesi 56 yaşındaki Maria Elisabete Nogueira ise aynı sırada kentteki başka bir hastanede tedavi görüyordu.

ANNE İLE KIZI 10 SAAT ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ

Cibele'nin cenaze töreni için aile ve arkadaşları bir araya geldiği sırada Maria'nın da hayatını kaybettiği haberi geldi. Böylece anne ve kızının ölümü arasında yalnızca yaklaşık 10 saat bulunduğu ortaya çıktı. İki kadın, düzenlenen ortak cenaze töreninin ardından yan yana defnedildi.

Anne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı
Başlık ResmiAnne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı

ENFEKSİYON NEDENİYLE DURUMU AĞIRLAŞTI

Cibele'ye Aralık 2023'te, böbrek üstü bezinde ortaya çıkan nadir ve agresif bir kanser türü teşhisi konuldu. Gayrimenkul ve dijital pazarlama alanında çalışan Cibele, hastalığı boyunca tedavisini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti. Geçen yıl geçirdiği ameliyatın ardından enfeksiyonlar nedeniyle durumu ağırlaşan genç kadın kurtulamadı.

Anne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı
Başlık ResmiAnne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı

KIZIYLA PEŞ PEŞE TEŞHİS KONULDU

Ayak hastalıkları uzmanı olan 56 yaşındaki Maria'ya ise kızıyla eş zamanlı pankreas kanseri teşhisi konuldu. Durumu bu ay ağırlaşan Maria, 17 Eylül'de hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Anne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı
Başlık ResmiAnne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı

“BİRBİRLERİNİN ÖLÜMÜNDEN HABERDAR OLMADILAR”

The Sun’ın aktardığına göre, Cibele'nin kuzeni Rawlinson Leandro da Costa, ikisinin zaman zaman birbirlerinin ölümünden korktuklarını dile getirdiğini belirterek, "İkisinden biri diğerinin ölümünden asla haberdar olmadı. Bu gerçekten şaşırtıcı bir şey" dedi.

Aile ve arkadaşları tarafından paylaşılan taziye mesajlarında Maria, neşeli, sevgi dolu ve çevresine ışık saçan biri olarak anılırken, Cibele'nin hastalığına rağmen hayatını sürdürmek için mücadele ettiği ifade edildi.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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