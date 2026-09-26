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Ekonomi

Fitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

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Fitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
Başlık ResmiFitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin bir analiz yaptı. Kuruluş, 2026 ve 2027 sonu dolar, enflasyon ve büyüme tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Dolar/TL ve enflasyon beklentilerini açıklayan kuruluş, Türk lirasındaki değer kaybının kademeli şekilde devam etmesini beklerken, enflasyonun da önümüzdeki dönemde yüksek seyredeceği öngörüsünde bulundu.

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FİTCH'İN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 51 TL

Fitch'in yıl sonu dolar/TL tahmini dikkat çekti. Uluslararası derecelendirme kuruluşu, dolar/TL'nin 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 60 seviyesine yükselmesini bekliyor.

Fitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
Başlık ResmiFitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30,5

Fitch'in yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,5 olurken, 2027 sonu beklentisi ise yüzde 23,5 olarak açıklandı. Fitch'in önceki tahminlerinde 2026 sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,5, 2027 sonu beklentisi ise yüzde 22,5 seviyesindeydi. Böylece her iki yıl için tahmin 1 puan yukarı yönlü revize edildi. Kuruluş, katı enflasyon beklentileri ve yüksek enerji fiyatlarının dezenflasyon sürecini yavaşlatabileceğini değerlendirdi.

Fitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
Başlık ResmiFitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

REZERVLERDE TOPARLANMA

Fitch, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki toparlanmaya da dikkat çekti. Brüt döviz rezervlerinin mart sonundan bu yana yaklaşık 25 milyar dolar artarak 23 Eylül itibarıyla 176 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Swap hariç net rezervlerin ise aynı dönemde yaklaşık 16 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.

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BÜYÜME BEKLENTİSİ

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,8, 2027'de ise yüzde 4,3 büyümesini bekliyor. Kuruluş, 2027'de kredi koşullarında olası gevşeme ve reel faizlerdeki gerilemenin büyümeyi destekleyebileceğini öngördü.

Fitch'in yeni tahminleri:

20262027
Dolar/TL 5160
Enflasyon%30,5%23,5
Büyüme%2,8%4,3
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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