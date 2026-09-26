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Dünya

Fenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal! Bavulun içindeki izler kan dondurdu: Diri diri...

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Fenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal! Bavulun içindeki izler kan dondurdu: Diri diri...
Başlık ResmiFenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal! Bavulun içindeki izler kan dondurdu: Diri diri...

Avusturya’da sosyal medya fenomeni Stefanie Pieper’ın ölümüyle ilgili soruşturmada korkunç bir ihtimal gündeme geldi. Pieper’ı öldürmekle suçlanan eski erkek arkadaşının, genç kadının cansız bedenini bavula koyarak ormana gömdüğü ortaya çıkarken, vücudundaki yaraların 'gömülmeden önce hayatta olabileceğine' işaret ettiği değerlendiriliyor.

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Avusturya’da 32 yaşındaki Stefanie Pieper’ın ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Genç fenomenin eski sevgilisi 31 yaşındaki Patrick M., Pieper’ı öldürmek ve cesedini bir bavula koyarak Slovenya sınırına yakın bir ormana gömmekle suçlandı. Ancak genç kadının bavula konulduğu sırada hayatta olup olmadığı hâlâ kesinlik kazanmadı.

ÇEKİME KATILMAYINCA ŞÜPHELER ARTTI

Olay, geçen kasım ayında Pieper’ın ortadan kaybolmasıyla başladı. Bir partiden ayrıldıktan sonra arkadaşına mesaj gönderen genç kadından daha sonra haber alınamadı. Ertesi gün katılması gereken fotoğraf çekimine de gitmeyince endişe arttı. Fotoğrafçı, Avusturya merkezli 5Minuten’a yaptığı açıklamada, Pieper’ın böyle bir çekimi sebepsiz yere iptal edecek biri olmadığını söyledi ve ardından genç kadının evine gitti.

Fenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal! Bavulun içindeki izler kan dondurdu: Diri diri...
Başlık ResmiFenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal! Bavulun içindeki izler kan dondurdu: Diri diri...

KAYBOLDUKTAN BİR HAFTA SONRA ORMANDA BULUNDU

Pieper’ın cesedi, kaybolmasından yaklaşık bir hafta sonra Slovenya sınırına yakın bir ormanda bavulun içinde bulundu. Yüzündeki yaralar ise soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi. Müfettişler, bu yaraların genç kadının bavulun içinden çıkmaya çalışması sırasında oluşmuş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

'BAVULA KONDUĞUNDA YAŞIYOR OLMA İHTİMALİ' GÜNDEMDE

Savcılar mart ayında yaptıkları açıklamada, Pieper’ın bavula konulduğu sırada hâlâ hayatta olmasının mümkün olduğunu belirtmişti. Ancak kadının daha önce boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali de değerlendirildi. Otopsi, genç kadının ölüm zamanını kesin olarak ortaya koyamadı.

Fenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal! Bavulun içindeki izler kan dondurdu: Diri diri...
Başlık ResmiFenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal! Bavulun içindeki izler kan dondurdu: Diri diri...

Bild gazetesinin haberine göre Patrick M., daha önce Pieper’ı öldürdüğünü itiraf etmiş ve ayrılık sonrası yaşadığı kıskançlığı gerekçe göstermişti. Ancak şüpheli daha sonra bu ifadesinden geri adım atarak yalnızca genç kadının cesedini gömdüğünü kabul etti. Pazartesi günü resmen cinayetle suçlanan Patrick M., Slovenya sınırına yakın Šentilj'de yakalanmasının ardından Avusturya'ya iade edilmişti.

Patrick M.’nin kardeşi ve üvey babasının da cesedin taşınmasına yardım ettikleri iddia edildi ancak haklarında dava açılmayacağı bildirildi. Pieper’ın bavula konulduğu sırada hayatta olup olmadığı ise soruşturmanın en kritik sorularından biri olmaya devam ediyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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