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Hafta sonu için il il kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

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Hafta sonu için il il kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor
Başlık ResmiHafta sonu için il il kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan hafta sonu için peş peşe uyarılar geldi. Yurdun büyük bölümünde sağanak beklenirken, İstanbul'da pazar akşamından itibaren yağışların kuvvetlenmesi ve sıcaklıkların 15-18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyururken, AKOM da İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Trakya, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

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PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLEYECEK

Pazar günü ise yağışlı hava daha geniş bir bölgede etkili olacak. Marmara (Çanakkale hariç), Ege'nin kıyı kesimleri dışındaki bölgeleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için uyarıda bulundu. AKOM, kentte önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacağı belirtildi.

İstanbul'da yarın yerel geçişler şeklinde görülmesi beklenen yağışların, pazar günü saat 18.00 itibarıyla kuvvetlenerek il geneline yayılması bekleniyor.

Yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIKLAR 15 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey yönünden kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Poyrazın sert esmesiyle birlikte İstanbul'da 22-24 derece arasında seyreden sıcaklıkların 15-18 derece civarına gerileyeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği değerlendiriliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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