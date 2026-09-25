İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk ederken, gözler Netanyahu’nun konuşmasını takip etmeyi sürdüren ülkelere çevrildi. Dış basına yansıyan haberlere göre ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Kolombiya, Azerbaycan ve Yunanistan temsilcileri salonda kalan ülkeler arasında yer aldı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumunda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında dikkat çeken bir protestoyla karşılaştı. Netanyahu’nun salona girmesi ve kürsüye yönelmesinin ardından çok sayıda ülkenin temsilcisi ayağa kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti. Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu da yuhalandı.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları, Batı Şeria’daki uygulamaları ile Suriye ve Lübnan’a yönelik operasyonlarına tepki gösteren ülkelerin temsilcileri, Netanyahu’nun konuşması öncesinde ve konuşma başladığı sırada salonu terk etti.

Ülkeler bir bir salonu terk etti! Netanyahu konuşurken içeride kalanlar dikkat çekti

PEŞ PEŞE SALONU TERK ETTİLER

Salonun çıkışında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya yer aldı. Çok sayıda diplomatın salondan ayrılması sırasında protesto sesleri duyulurken, Netanyahu konuşmasına başlamadan önce kendisini protesto eden temsilcilere tepki gösterdi.

İSRAİL HEYETİ TEK TEK NOT ALDI

Netanyahu, salondan ayrılanlara yönelik, “Korkaklar. Salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa lütfen şimdi ayrılsınlar.” ifadelerini kullandı. Toplu çıkışın ardından Genel Kurul salonu büyük ölçüde boşalırken Netanyahu konuşmasını sürdürdü. Netanyahu’yu alkışlarla destekleyen İsrail heyeti ise konuşma sırasında salonu terk eden ülkeleri not aldı.

Ülkeler bir bir salonu terk etti! Netanyahu konuşurken içeride kalanlar dikkat çekti

SALONDA KALAN ÜLKELER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Netanyahu’nun konuşması sırasında salonda kalan ülkeler dikkatleri üzerine çekti. ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Kolombiya, Azerbaycan ve Yunanistan temsilcilerinin Netanyahu’nun konuşması sırasında salonda oturduğu gözlemlendi.

Ülkeler bir bir salonu terk etti! Netanyahu konuşurken içeride kalanlar dikkat çekti

BAHREYN, ÇİN, KOLOMBİYA...

Al-Monitor, Bahreyn, Çin ve Kolombiya temsilcilerinin salonda kaldığını bildirirken, Times of Israel de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin salondan ayrılmadığını aktardı.

Ülkeler bir bir salonu terk etti! Netanyahu konuşurken içeride kalanlar dikkat çekti

Azerbaycan temsilcisi de salonun büyük bölümünün boşalmasına rağmen Netanyahu’yu dinlemeyi sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan da konuşmayı salonda takip eden ülkeler arasında yer aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Netanyahu ile daha sonra ayrıca baş başa da görüştü.

PROTESTOLAR ÇIĞ GİBİ

Netanyahu’nun konuşması sırasında yaşanan toplu çıkış, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail Başbakanı’nın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik yeni bir protesto olarak kayıtlara geçti. New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de Netanyahu ve İsrail'in Gazze politikalarına karşı gösteriler düzenlendi.

Ülkeler bir bir salonu terk etti! Netanyahu konuşurken içeride kalanlar dikkat çekti

Göstericiler “İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin” ve “Soykırıma son verin”, “İnsanları finanse edin, savaşı değil” sloganlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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