ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) sonrasında, uzmanlık eğitimi almayı hedefleyen hekimlerin gözü kulağı tercih sürecine çevrildi. Boş kontenjanlar ve uzmanlık dalları doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, TUS tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) sonuç duyurusu ardından gündeme gelen konulardan biri de tercih süreci oldu. ÖSYM’nin düzenlediği 2026-TUS 2. Dönem sınavının tamamlanmasıyla birlikte hekimlerin gözü kulağı, kontenjanların duyurulacağı ve tercih sisteminin açılacağı resmi açıklamaya çevrildi.

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 TUS 2. Dönem takvimi

ÖSYM tarafından 2026 TUS 2. Dönem tercih tarihlerine ilişkin henüz resmi bir takvim yayımlanmadı. Geçmiş yıllardaki süreçler dikkate alındığında , TUS 2. Dönem tercihlerinin eylül ayının son haftası ile ekim ayının ilk haftası arasında başlaması bekleniyor.

TUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek. T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak adaylar, yayınlanacak TUS Tercih Kılavuzu'ndaki detaylar çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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