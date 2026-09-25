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Doğu Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Bektaş’tan “sahil yamaçları” uyarısı

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Doğu Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Bektaş’tan “sahil yamaçları” uyarısı
Başlık ResmiDoğu Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Bektaş’tan “sahil yamaçları” uyarısı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Karadeniz’de sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 8,27 kilometre olarak açıkladı. Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının TPAO araştırmalarında belirlenen “Ordu Fayı” olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabileceğini belirterek, deprem ve yağışın bir araya geldiği dik sahil yamaçlarında heyelan riskine dikkat çekti.

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Doğu Karadeniz’de 25 Eylül sabahı saat 05.42’de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre Karadeniz’de meydana gelen depremin derinliği 8,27 kilometre olarak ölçüldü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından bölgedeki fay yapısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“ORDU FAYI İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR”

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Doğu Karadeniz’de M4 depremi: Sahil yamaçlarına dikkat” ifadelerini kullandı.

Bektaş, “AFAD’a göre bugün Doğu Karadeniz’de M4 büyüklüğünde, 8 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem, TPAO araştırmalarında belirlenen Ordu Fayı olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Osman Bektaş
Başlık ResmiProf. Dr. Osman Bektaş

Ordu, Trabzon ve Rize açıklarındaki söz konusu fayların varlığına ilişkin değerlendirmeler daha önce de jeoloji ve jeofizik uzmanları tarafından gündeme getirilmişti. Jeofizik Mühendisleri Odasının yayımladığı bir değerlendirmede, 1990’lı yıllarda Karadeniz’de yürütülen TPAO çalışmalarında Karadeniz Fayı’nı kesen ve karaya doğru uzanan Ordu, Trabzon ve Rize faylarının sismik çalışmalarla belirlendiği ifade edilmişti.

SAHİL YAMAÇLARI İÇİN HEYELAN UYARISI

Bektaş, depremle birlikte bölgede devam eden yağışların dik sahil yamaçlarında oluşturabileceği riske de dikkat çekti.

Yaptığı değerlendirmede “Deprem + yağış + dik sahil yamaçları = heyelan riski” uyarısında bulunan Bektaş, özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ile mevcut heyelan sahalarının deprem ve yağış birlikte değerlendirilerek izlenmesi gerektiğini belirtti.

Doğu Karadeniz’de dik topoğrafya ve yoğun yağış nedeniyle heyelan riski önemli doğal afet başlıkları arasında yer alırken, MTA’nın Ordu’ya ilişkin yerbilim çalışmalarında da bölgedeki kütle hareketlerinin yoğunluğuna dikkat çekiliyor.

DENİZDEKİ FAYLAR İÇİN ARAŞTIRMA ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Doğu Karadeniz açıklarındaki fayların özelliklerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği daha önce de uzmanlar tarafından vurgulandı. KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karslı, Ordu Fayı’nın literatürde yer aldığını ancak deniz içindeki fayların niteliğinin ortaya konulabilmesi için daha kapsamlı bilimsel ölçümlere ihtiyaç bulunduğunu belirtmişti.

AFAD’ın deprem kaydında sarsıntının hangi fay üzerinde gerçekleştiğine ilişkin bir belirleme yer almıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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