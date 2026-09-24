Deprem anında can havliyle dışarı fırladı! Terliğini bırakıp çorabıyla böyle kaçtı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında bir lokantada yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşlarıyla yemek yediği esnada sarsıntıya yakalanan bir vatandaş, büyük bir can korkusuyla ayağındaki terlikleri masada bırakarak sokağa sadece çoraplarıyla fırladı. Çevre illerden de hissedilen şiddetli sarsıntının vatandaşlar üzerinde oluşturduğu korkuyu gözler önüne seren o anlar saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karaköprü Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKaraköprü

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