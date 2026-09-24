Ermenistan'da Rusya dengesi değişiyor! Türkiye üzerinden mesaj verdiler

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik adımlar sürerken Erivan'dan sınırın açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin yeni mesajlar geldi. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Türkiye ile sınırın "yakın gelecekte" açılacağını söyledi. Rusya'nın Ermenistan'daki askeri varlığına da değinen Simonyan, Türkiye'den ülkelerinin egemenliğine yönelik bir tehdit görmediğini belirterek Rus askeri üssünün geleceğine ilişkin her türlü sonuca hazır olduklarını ifade etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ermenistan'ın dış politika ve güvenlik denkleminde Rusya'nın rolü yeniden tartışmaya açıldı. Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Moskova ile ilişkilerden enerji bağımlılığına ve ülkedeki 102. Rus Askeri Üssü'nün geleceğine kadar bir dizi konuda açıklamalarda bulundu.

Erivan'ın artık tek bir enerji kaynağına bağımlı olmayacağını söyleyen Simonyan, Rus askeri üssü konusunda "her türlü sonuca hazırız" mesajı verdi. Simonyan'ın aynı açıklamada Türkiye'den Ermenistan'a yönelik bir tehdit görmediğini söylemesi ise Ankara-Erivan normalleşme sürecini yeniden gündeme taşıdı.

Ermenistanda Rusya dengesi değişiyor! Türkiye üzerinden mesaj verdiler

"TEK BİR BORUYA, TEK BİR BASKI DÜĞMESİNE BAĞIMLI OLMAYACAĞIZ"

Rusya'dan sağlanan doğal gaz ve fiyat değişikliklerine ilişkin konuşan Simonyan, Ermenistan'ın enerji kaynaklarını çeşitlendireceğini söyledi.

Simonyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın yaklaşımına atıfta bulunarak, "Biz artık tek bir boruya, tek bir iğneye, tek bir hevese ve tek bir baskı düğmesine bağımlı olmayacağız" dedi.

Ermenistan'ın imkan oluşması halinde Azerbaycan ve İran dahil farklı ülkelerden doğal gaz alabileceğini söyleyen Simonyan, enerji ve ticarette çeşitlendirme politikasının devam edeceğini kaydetti.

RUS ÜSSÜ İÇİN "HER SONUCA HAZIRIZ"

Gündemin en çarpıcı başlıklarından biri Rusya'nın Gümrü'deki 102. Askeri Üssü oldu.

Simonyan, Erivan'ın üssün ülkeden çıkarılması yönünde bir gündeminin bulunmadığını ancak konunun Rus tarafınca gündeme getirildiğini söyledi.

Rusya'nın gelecekte farklı seçeneklerle masaya gelebileceğini anlatan Simonyan, Moskova'nın üssü büyütmekten çekilmeye veya mevcut anlaşmanın koşullarını değiştirmeye kadar farklı teklifler sunabileceğini dile getirdi.

Simonyan, Rus tarafının çekilmeyi istemesi ihtimali için de bunun Ermenistan açısından kabul edilebilir bir seçenek olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DEN TEHDİT GÖRMÜYORUM"

Rus askeri üssünün varlığının tarihsel olarak Türkiye sınırındaki güvenlik koşullarıyla ilişkilendirilmesi üzerine Simonyan, Ankara konusunda şunları dillendirdi:

"Ben Türkiye'den Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik bir tehlike görmüyorum. Yıl 2026'dayız; bugün ve 8 Ağustos'tan bu yana hiçbir tehlike görmüyorum. Üssün varlığını Türkiye ile ilişkilendirmek istemiyorum."

TÜRKİYE SINIRI İÇİN "YAKIN GELECEK" MESAJI

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin durmadığını, yalnızca yavaşladığını söyleyen Simonyan, Türkiye tarafında da sınır bağlantıları ve altyapının yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Simonyan daha sonra hedefi açık şekilde ortaya koyarak, "Türkiye ile sınırımızı yakın gelecekte açacağız ve o süreç bitecek, diplomatik ilişkiler kuracağız" dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala