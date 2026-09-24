Üsküdar'da kaldırımdaki çocuklara çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir sürücü aracının kontrolünü kaybederek önce başka bir araca, ardından da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı. Kazada yaralanan toplam 5 kişi hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan araç sürücüsü de gözaltına alındı.

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İstanbul Üsküdar'da, bir aracın önce başka bir otomobile, ardından da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Selimiye Mahallesi'nde seyreden Y.M.T'nin (73) kullandığı araç, önce N.V'nin (67) kullandığı otomobile, ardından da kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı.

Çocuklar ile araçta olan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Üsküdarda kaldırımdaki çocuklara çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin sonrasında hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Araç sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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