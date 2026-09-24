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3. Sayfa

Üsküdar'da kaldırımdaki çocuklara çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir sürücü aracının kontrolünü kaybederek önce başka bir araca, ardından da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı. Kazada yaralanan toplam 5 kişi hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan araç sürücüsü de gözaltına alındı.

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İstanbul Üsküdar'da, bir aracın önce başka bir otomobile, ardından da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Selimiye Mahallesi'nde seyreden Y.M.T'nin (73) kullandığı araç, önce N.V'nin (67) kullandığı otomobile, ardından da kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı.

Çocuklar ile araçta olan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Üsküdarda kaldırımdaki çocuklara çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı
Başlık ResmiÜsküdarda kaldırımdaki çocuklara çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin sonrasında hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Araç sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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Sinop
3. SAYFA

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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