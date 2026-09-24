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Dünya

Suudi Arabistan'dan saldırı uyarısı! 5 bölgede alarm verildi

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Suudi Arabistan'dan saldırı uyarısı! 5 bölgede alarm verildi
Başlık ResmiSuudi Arabistanda saldırı uyarısı! 5 bölgede uyarı verildi

Suudi Arabistan'da peş peşe tehlike uyarıları verildi. Sivil Savunma Teşkilatı, Mekke, Taif, Tabuk, Cidde ve Yanbu'da erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını duyurdu

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Suudi Arabistan'a yönelik Husi tehdidi devam ederken ülkede peş peşe alarm verildi.

Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamalarda, ilk olarak Taif'te "tehlike uyarısı" amacıyla erken uyarı sistemi devreye sokuldu.

Suudi Arabistandan saldırı uyarısı! 5 bölgede alarm verildi
Başlık ResmiSuudi Arabistandan saldırı uyarısı! 5 bölgede alarm verildi

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ardından uyarının kapsamı genişletildi. Sivil Savunma, Mekke, Tabuk, Cidde ve Yanbu'da da tehlikeye karşı erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını açıkladı.

Yetkililer ilk açıklamalarda alarmın nedenine veya muhtemel tehdidin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A SUÇLAMA

Bölgedeki gerilim sürerken Husiler, çarşamba günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli bölgelerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'daki Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarının Hudeyde, Taiz, El-Beyda, Marib ve Saada vilayetlerini hedef aldığını öne sürmüştü.

Seri, saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu, iletişim ağları, köprüler ve yollar dahil sivil altyapının zarar gördüğünü savunmuştu.

Husi sözcü ayrıca, gerilimin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava ve füze saldırılarının sayısının 988'e ulaştığını ileri sürmüştü.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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