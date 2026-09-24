Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı! Bayram Özbek’in “Kurtlar Vadisi” bağlantısına açıklama

2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı. Özbek’in “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaryosuna dahli olduğunun belirtilmesinin ardından Pana Film’den açıklama geldi. Şirket, Bayram Özbek’in “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” dizilerinde hiçbir dönemde senarist veya senaryo ekibi üyesi olarak görev yapmadığını öne sürdü.

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Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Bayram Özbek, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından tutuklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski emniyet müdürü Bayram Özbek hakkında tutuklama kararı verildi. Başsavcılık, Özbek’in “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaryosuna dahli olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bayram Özbek

2 SUÇLAMADAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre Bayram Özbek, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ile “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

DAHA ÖNCE FETÖ’DEN TUTUKLANMIŞTI

Eski emniyet müdürü olduğu belirtilen Özbek’in daha önce FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Özbek’in, FETÖ’ye yakın olduğu belirtilen Samanyolu TV’de yayımlanan bazı diziler için yazdığı diyaloglarla örgüte yönelik operasyonlara ilişkin mesajlar verdiği iddia edilmişti.

PANA FİLM’DEN “BAYRAM ÖZBEK” AÇIKLAMASI

Soruşturma kapsamında Bayram Özbek’in “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaryosuna dahli olduğunun belirtilmesinin ardından yapım şirketi Pana Film’den açıklama geldi.

Şirket, Özbek’in “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” yapımlarında hiçbir dönemde senarist olarak görev almadığını belirtti.

Pana Film’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23/09/2026 tarihinde basına yansıyan haberlerde, yapımcılığını üstlendiğimiz ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinin adının anılması ve haberlerde adı geçen şüpheliyle ilişkilendirilmesi sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bayram Özbek, ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ yapımlarında hiçbir dönemde senarist olarak görev almamış, senaryo ekibinde yer almamış ve danışmanlık görevinde bulunmamıştır.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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